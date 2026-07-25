네이버, AI팩토리·소버린 AI 생태계 확충 계획 이해진 네이버 의장 “다양한 AI 공존 세상 만들 것”

[헤럴드경제=박지영 기자] 엔비디아와 글로벌 대체자산 운용사 브룩필드가 네이버에 100억달러(약 14조6000억원)를 투자한다. 네이버는 이를 바탕으로 최대 1기가와트(GW) 규모의 AI 팩토리를 구축하고, 특정 국가나 기업에 종속되지 않는 ‘소버린 AI’ 생태계도 본격적으로 확충할 계획이다.

이해진 네이버 의장은 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘AI 서밋’에서 “엔비디아와 브룩필드가 네이버에 100억달러라는 큰 금액을 투자하게 됐다“며 ”네이버가 새로운 단계로 도약하는 계기가 될 것“이라고 말했다.

이 의장은 “네이버가 안고 있던 어려움은 축적한 지식과 운영 노하우를 대규모로 확장하는 것이었다”며 “두 회사의 자본뿐 아니라 글로벌 브랜드와 네트워크가 네이버의 노하우를 스케일업(확장)하는 데 큰 기회가 될 것”이라고 강조했다.

현재 네이버는 엔비디아와 AI 컴퓨팅 인프라부터 AI 모델, 기업용 서비스까지 아우르는 ‘AI 팩토리’ 협력을 추진 중이다.

브룩필드는 데이터센터와 전력·에너지 등 대규모 인프라 투자 역량을 갖춘 글로벌 자산운용사로, 네이버의 AI 인프라 사업 확장에 필요한 자금과 기반 시설을 지원할 것으로 예상된다.

이번 투자를 바탕으로 네이버가 보유한 데이터센터 설계·운영 기술과 AI 모델, 클라우드 서비스 역량을 결합해 글로벌 AI 인프라 사업을 확대할 것으로 보인다.

한편 이 의장은 이번 투자를 통해 특정 빅테크가 AI와 인터넷 생태계를 독점하지 않는 환경을 만들겠다는 구상도 전했다.

그는 “네이버가 꿈꾸는 인터넷 세상은 인터넷과 AI가 한두 집단에 의해 지배되고 조종되는 세상이 아니”라며 “세계의 다양성을 지키려면 국가와 집단, 개인마다 여러 AI가 나타나고 활동할 수 있어야 한다”고 말했다.

이어 “이번 기회로 같은 꿈을 가진 세계 기업들과 협력해 다양한 AI가 공존하는 세상을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

이 의장은 AI 서밋에 앞서 최수연 대표, 김희철 최고재무책임자(CFO), 김유원 네이버클라우드 대표 등 네이버 경영진은 미 캘리포니아주 산타클라라의 엔비디아 본사를 찾아 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 등과 회동을 가지기도 했다.

젠슨 황 엔비디아 CEO는 AI 서밋을 앞두고 이재명 대통령과 만나 “네이버는 한국의 선도적인 클라우드 회사”라며 “파트너십을 통해 한국에서의 확장뿐 아니라 전 세계적인 확장을 지원할 예정”이라고 말했다.