영등포구청
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[헤럴드경제=박종일 선임기자] 조유진 영등포구청장이 취임 이후 첫 4급(국장)과 5급(과장)급 인사를 단행했다.

영등포구는 24일 오후 최봉순 행정국장과 임선영 안전교통국장에 대한 발령을 냈다.

임선영 국장은 언론팀장, 홍보과장,신길5동장, 위생과장을 거쳐 재무과장을 하다 이번 4급(국장)에 승진했다.

또 미래교육과장에 박춘희, 총무과장에 조경희, 홍보미디어과장에 이정왜, 기획예산과장에 김수진 과장 등을 발령냈다.

이와 함께 구는 이날 6급 이하 승진자도 발표했다. 백지선 홍보담당관 언론팀장 주임이 6급(주사)로 승진했다.

다음은 5급 전보 인사 명단

박춘희 미래교육과장 조경희 총무과장 이정왜 홍보미디어과장 정은경 민원여권과장 직무대리 김수진 기획예산과장 김금종 일자리경제과장 이은경 재무과장 박허준 징수과장 허찬영 재산세과장 직무대리 강용찬 지방소득세과장 강병민 복지정책과장 장외경 가로경관과장 박찬호 보건위생과장 황하영 영등포동장 직무대리 남백현 당산제2동장 김도연 양평제1동장 직무대리 김종율 신길제1동장 직무대리 김수영 신길제7동장 직무대리 정춘효 대림제1동장 직무대


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