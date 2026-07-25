신장식 신임 대표 “檢 개혁 100% 완수” “민주당, 개혁 주저하고 방치” 비판 “적대적 M&A식 합당논의는 거부” “비전과 가치에 기반 둔 논의는 환영”

[헤럴드경제=박지영 기자] 조국혁신당이 25일 신장식 의원을 새 대표로 선출했다. 신 심임대표는 “검찰 개혁을 100%로 완수하겠다”며 검찰개혁으로 시작된 정당인만큼 더불어민주당보다 선명한 정체성을 드러내겠다고 예고했다. 그러면서도 민주당이 대선 정신으로 내건 ‘국민주권 정부’ 정신을 복원한다면 민주당과의 연대·통합 논의도 열려있다고 강조했다.

25일 경기 수원컨벤션센터에서 열린 2026 전국 당원대회에서 신장식 의원은 단독으로 입후보, 찬반 투표를 통해 96.7%의 찬성률로 당선됐다.

조국혁신당 창당 이래 조국 전 대표 외의 인물이 당 대표직을 맡은 것은 이번이 처음이다. 신 신임 대표 앞에는 조국 전 대표가 빠진 자리에서 혁신당의 존재감을 입증해야 한다는 과제가 놓여있다. 아울러 2028년 총선을 대비해야 한다. 더불어민주당과의 관계 설정도 신 대표 앞에 놓인 숙제다.

신장식 대표는 “검찰 개혁을 100% 완수하겠다”며 “국민주권 정부가 들어선 지 417일째인데 그동안 민주당은 왜 개혁을 주저하고 방치했나”라고 말했다.

신 대표는 “검찰 개혁법안이 국회 본회의를 통과하는 그 순간까지 긴장의 끈을 놓지 않겠다”며 “국회 본회의장으로 가는 계단에 ‘검찰 개혁 완수를 위한 국민 상황실’을 만들고 법안이 처리될 때까지 자리를 떠나지 않겠다”고 강조했다.

이 과정에서 민주당과의 관계 정립도 관건이 될 것으로 보인다. 신 대표는 정견 발표에서 “선명한 개혁의 길을 가겠다”며 민주당과는 결이 다른 개혁 노선을 예고한 바 있다.

그러면서 “민주당과의 연대·통합 논의는 열려 있지만 타협할 수 없는 대원칙은 있다”며 “그 기준은 대선 정신의 복원”이라고 언급했다. 결선 투표제 도입, 비례성을 대폭 강화한 선거제도 개혁, 교섭단체 구성 요건 정상화 등을 ‘통합의 바탕’으로 콕 짚었다.

신 대표는 “민주당 일각의 적대적 M&A(인수합병) 식 합당 논의는 단호히 거부하지만, 비전과 가치에 기반을 둔 논의는 환영한다”고 덧붙였다.

조국 전 대표의 영상 메시지도 공개됐다. 조 전 대표는 6·3 지방선거 당시 조 전 대표가 경기 평택을 국회의원 재선거에서 패하며 국회 입성에 실패했다.

조 전 대표는 “지금 정치 지형이 오른쪽으로 위태롭게 기울고 있다”며 “검찰 개혁을 둘러싼 집권 여당 내부의 혼란에서 알 수 있듯이 개혁의 원칙도 흔들린다”고 지적했다.

이어 “혁신당이 그날 하루의 날씨가 아니라 시대의 기후를 내다보고 준비하는 진보적 미래주의를 다지고 실천하길 바란다”며 “차근차근 당의 역량을 강화해 2028년 총선을 준비해 달라”고 당부했다.

최고위원 경선에서는 차규근 의원과 황현선 전 사무총장이 당선됐다. 차기 지도부는 신 대표와 김준형 원내대표, 차규근·황현선 최고위원, 지명직 최고위원 1명 등 총 5명으로 구성된다.