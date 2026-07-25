현대차·엔비디아, 로봇 레퍼런스 플랫폼 공동 구축 대학·연구소·스타트업에 개발·실증 환경 제공 표준화된 하드웨어·소프트웨어 기반 마련 “대한민국, 피지컬AI 산업 중심지로 도약”

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대자동차그룹이 엔비디아와 손잡고 국내 피지컬 인공지능(AI) 인재와 스타트업을 육성하기 위한 개방형 로봇 생태계를 조성한다. 대학과 연구소, 기업이 표준화된 환경에서 로봇 기술을 개발하고 검증할 수 있는 공동 플랫폼을 구축해 국내 피지컬 AI 산업의 저변을 넓히겠다는 구상이다.

정의선 현대차그룹 회장은 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 이재명 대통령 주재로 열린 ‘샌프란시스코 AI 서밋’에서 “빅테크와의 협력 결과가 국내 피지컬 AI 산업 성장의 밑거름으로 이어질 수 있어야 한다”며 “국내 로봇·AI 기술 고도화를 위한 오픈 생태계를 조성할 계획”이라고 밝혔다.

이를 위해 현대차그룹은 엔비디아와 ‘로봇 레퍼런스 플랫폼’을 공동 구축한다. 현대차그룹이 보유한 첨단 로봇 기술과 엔비디아의 소프트웨어 개발 도구 및 설루션을 결합해 대학과 연구소, 스타트업 등이 함께 활용할 수 있는 표준 개발 환경을 마련한다는 계획이다.

로봇 레퍼런스 플랫폼은 연구용 로봇 모델과 표준화된 하드웨어·소프트웨어 환경을 제공하는 것이 핵심이다. 참여 기관들은 공통된 플랫폼 안에서 피지컬 AI 기술을 개발하고 성능을 검증할 수 있다.

아이디어와 기술을 보유하고도 로봇 제작 비용이나 실증 시설 부족으로 사업화에 어려움을 겪었던 국내 연구기관과 스타트업의 진입 장벽도 낮아질 것으로 기대된다. 각 기관이 처음부터 별도의 로봇과 개발 환경을 구축하지 않고도 기술 개발과 검증에 나설 수 있어서다.

현대차그룹은 플랫폼을 대학과 연구소뿐 아니라 기업에도 개방해 학계와 산업계의 공동 연구를 촉진할 방침이다. 기술 개발부터 현장 검증, 사업화까지 이어지는 선순환 구조를 만들어 국내 피지컬 AI 산업의 경쟁력을 끌어올리겠다는 목표다.

정 회장은 “학계와 기업 등이 표준화된 하드웨어·소프트웨어 환경에서 자유롭게 개발하고 검증할 수 있는 환경을 조성할 것”이라고 말했다.

이어 “이러한 오픈 생태계 속에서 글로벌 최고 수준의 피지컬 AI 인재가 양성되고, 가까운 미래 대한민국이 피지컬 AI 산업을 주도하는 중심지로 자리매김하게 될 것”이라고 강조했다.

피지컬 AI는 인공지능이 자동차와 로봇, 공장 등 현실 세계의 기기와 설비를 직접 제어하고 작동시키는 기술을 뜻한다. 현대차그룹은 자동차와 로봇의 지능화를 시작으로 AI 팩토리를 구축하고, 장기적으로는 도시 인프라 전체를 연결하는 방향으로 피지컬 AI 사업을 확대한다는 구상이다.

현대차그룹은 세계 최고 수준의 제조 경쟁력과 보스턴다이나믹스를 중심으로 한 로봇 기술, 제조·물류 현장에서 축적되는 데이터를 강점으로 내세우고 있다. 여기에 엔비디아와 구글 등 글로벌 빅테크의 AI 기술을 결합해 피지컬 AI 구현에 속도를 낼 계획이다.

현대차그룹과 엔비디아의 로봇 레퍼런스 플랫폼은 글로벌 빅테크와의 협력을 국내 산업 생태계로 확산하는 첫 번째 기반이 될 전망이다. 완성된 기술을 공급받는 데 그치지 않고 국내 대학과 스타트업, 연구기관이 직접 피지컬 AI 기술을 개발하고 인재를 배출할 수 있는 토대를 마련한다는 점에서 의미가 있다는 평가다.