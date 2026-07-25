치맥회동·삼겹살회동 이어 만찬 메뉴로 마련 참석 기업 총 시가총액 약 1경 7000조 수준

[헤럴드경제=서영상 기자] 미국을 순방중인 이재명 대통령은 24일(현지시간) 글로벌 AI(인공지능) 리더들과 함께 현지 평범한 식당을 방문해 만찬을 가질 예정이다.

강유정 청와대 수석대변인은 서면 브리핑을 갖고 “이 대통령은 오늘 저녁, 샌프란시스코의 AI 연구자들과 시민들이 즐겨찾는 현지 식당을 방문해 만찬을 갖는다”고 밝혔다.

젠슨 황 엔비디아 CEO가 한국을 방한하면 ‘치맥회동’, ‘삼겹살 회동’을 즐겼던 것처럼 우리나라 대통령과 기업총수들도 미국을 방문해 함께 캘리포니아 현지 음식을 함께하며 격의없는 대화를 나누겠다는 취지다.

메뉴는 피시앤칩스를 비롯해 깔라마리 튀김, 크랩 케이크, 클램차우더 등 캘리포니아 현지의 소탈한 음식과 함께 가벼운 맥주로 구성될 예정이다.

이 대통령의 오늘 만찬에는 ‘샌프란시스코 AI 서밋’에 참여해 투자·협력을 약속했던 젠슨 황 엔비디아 CEO, 혹 탄 브로드컴 사장 겸 CEO, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차 회장, 이해진 네이버 이사회 의장 등이 참석한다. 참석 기업들의 최근 종가 기준 시가총액은 약 1경 7000조원에 달하는 수준이다.

강 수석 대변인은 “오늘 만찬을 통해 이 대통령은 글로벌 AI혁명을 주도하는 한미 양국 AI 기업 리더들과 한자리에 모여 격의 없는 대화로 상호 유대를 강화하고 AI 협력 의지를 다질 예정”이라면서 “특히 이 대통령을 중심으로 글로벌 AI 리더들이 결집한 장면을 통해 글로벌 AI 공급망의 핵심 거점으로 높아진 대한민국의 AI 위상을 전 세계에 각인시키고, ‘대체불가 대한민국’의 AI 비전을 강조할 계획”이라고 밝혔다.