李 “韓, AI 사회 준비중…황 CEO가 큰 역할 해주길” 브로드컴·앤트로픽 CEO와도 회동

[헤럴드경제=서영상 기자] 미국을 순방중인 이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 젠슨 황 엔비디아 CEO 등 빅테크 기업 인사들을 만나 인공지능(AI) 협력방안에 대해 논의했다.

이 대통령은 먼저 황 CEO를 만나 “우리 정부가 3대 메가프로젝트를 시작하고 인공지능이 중심이 된 새로운 사회를 준비하고 있는데 젠슨 황 대표께서 계속 큰 역할을 해주시길 기대하고 있다”고 했다.

이 대통령은 황 CEO에게 “언제나 가죽점퍼가 잘 어울리신다”며 친근감을 표했고, 지난해 깐부치킨에서 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 ‘치맥’ 회동을 한 점을 거론하며 “함께 하고 싶었는데 아쉬웠다”고 떠올렸다.

이에 대해 황 CEO는 “SK그룹과 엔비디아는 오늘 양사 간 비즈니스 파트너십을 발표할 것”이라며 “그 규모는 5000억 달러(한화 730조여원)에 달한다”고 말했다.

그는 또 “SK하이닉스, 삼성전자와 엔비디아는 칩 디자인과 메모리 디자인에 대한 파트너십을 진행할 것”이라고 설명했다.

아울러 “네이버에 대한 대규모 투자도 단행한다. 네이버는 한국의 선두권 클라우드 회사로 이번 파트너십을 통해 한국에서의 사업 확장뿐 아닌 세계적인 확장을 지원할 예정”이라고 전했다.

특히 “현대차 그룹과의 파트너십을 통해 자율운행을 하는 제네시스 차량을 함께 개발할 것”이라고 전했다.

현대차와의 협력 부분에 대해서는 이 대통령 역시 현대차그룹이 전북 새만금 지역에 로보틱스 사업 투자 등을 계획하고 있다는 점을 언급하며 “한국 젊은이들과 전북 지역 주민들도 엄청난 기대를 하고 있다”고 호응하기도 했다.

황 CEO는 아울러 “(엔비디아는) LG와 함께 공장과 가정에서 사용할 수 있는 발전 시스템을 같이 개발하고 있다”고 부연했다.

혹 탄 브로드컴 CEO, 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO와의 만남도 이어졌다.

아모데이 CEO와의 만남에서는 이 대통령은 “대한민국이 앞으로 인공지능 분야 투자를 대대적으로 확대할 생각이기 때문에, 앤트로픽의 각별한 관심과 투자, 기여를 기대한다”고 강조했다.

이에 아모데이 CEO는 “대한민국 정부에서 인공지능을 가장 우선순위 분야로 둔 점에 감사드린다. 많은 부분에서 협력할 수 있을 것”이라고 화답했다.

특히 “앤트로픽은 (다른) 기업들과의 협력을 가장 우선순위로 두고 있고, 한국 기업들과 함께하는 것에 대한 기대도 매우 크다. 한국의 메모리 제조업체들도 앤트로픽에 투자를 많이 해줬다”며 “그런 면에서 데이터센터 등 여러 분야에서 협력할 계획”이라고 설명했다.

그는 “한국 과학기술정보통신부와 AI 보안 및 사이버 산업 등과 관련한 협력 관련 양해각서(MOU)를 맺게 됐다. 한국과 함께 일하는 것은 정말 흥미진진한 일”이라고 덧붙였다.

이 대통령은 혹탄 CEO에게는 “요즘은 인공지능 산업 생태계 조성의 경우 엄청난 국가적 역할도 필요하고 기업 간의 협업도 과거와는 차원이 완전히 다른 것 같다”며 “대한민국이 AI 분야에 대대적인 투자를 하고 기업들과도 협업해 새로운 차원의 준비를 하고 있다”고 소개했다.

더불어 “브로드컴이 대한민국의 인공지능 생태계 조성에서 정말로 많은 역할을 해주시길 기대한다. 대한민국이 전세계에서 가장 앞서나가는 인공지능 선도국가가 될 수 있도록 도와달라”고 당부했다.

혹 탄 CEO는 “한국은 대기업 중심 사회임에도 중소기업이나 스타트업들이 창업을 해 (산업을 활성화하는 것이) 인상적”이라며 한국의 ‘소버린 AI’(자국 주도 AI) 사업에 대한 관심을 표했다.