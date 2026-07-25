[헤럴드경제=조용직 기자] 한국마사회는 혹서기 경주마와 경마관계자의 안전 및 건강을 고려해 오는 7월 31일부터 8월 2일까지 렛츠런파크 서울·부산경남·제주에서 동시 휴장을 실시한다고 25일 밝혔다.

휴장 기간에는 경마가 시행되지 않으며, 경마와 관련된 시설의 운영도 중단된다. 경마는 8월 7일부터 재개된다. 동시에 이날부터 9월 6일까지 약 5주간 매주 금요일과 토요일 야간경마가 시행된다. 경주마와 경마관계자의 고온 노출을 줄이고, 고객들에게 무더위를 피해 경마를 즐길 수 있는 색다른 관람 기회를 제공할 예정이다.

8월 17일에는 렛츠런파크 서울과 제주에서 공휴월요경마가 시행된다. 이날 서울에서는 11개 경주, 제주에서는 5개 경주가 진행될 예정이다.

마사회는 이와 함께 8월 30일까지 혹서기 경주 진행 기준을 한시적으로 조정한다. 경주마의 예시장 입장과 경주로 출장 시각이 각각 5분 및 2분씩 늦춰지며, 기수가 예시장에 나가지 않고 지하마도에서 기승할 수 있는 기준을 기존 경주 간격 25분에서 30분까지 확대한다.

이를 통해 기수와 관계자에게 충분한 휴식과 수분 섭취 시간을 보장하고, 경주마의 고온 노출도 최소화한다는 방침이다.