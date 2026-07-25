중동전쟁 이후 3~6월 원유 수입액 302억달러…전년보다 21.1%↑ 수입량은 14.7% 감소…호르무즈 리스크에 도입단가 상승 영향 브렌트유 다시 배럴당 100달러 돌파…홍해 긴장에 상승세 지속 홍해 통행 차질 땐 수에즈 우회 불가피…운송기간·비용 증가 우려

[헤럴드경제=홍태화 기자] 중동전쟁 여파로 한국의 원유 수입량은 줄었지만 수입액은 20% 넘게 늘어난 것으로 나타났다. 최근 브렌트유 가격이 다시 배럴당 100달러를 넘어선 데다 홍해를 둘러싼 긴장까지 고조되면서 원유 도입단가와 운송비 부담이 커질 수 있다고 우려한다.

25일 한국무역협회 통계를 보면 지난 3~6월 한국의 원유(MTI 1310 기준) 수입액은 302억3000만달러로 작년 동기(249억7000만달러)보다 21.1% 늘었다.

반면 같은 기간 원유 수입량은 지난해 4510만톤(t)에서 올해 3850만톤으로 14.7% 감소했다. 원유는 적게 들여왔지만 큰 비용을 지급했다.

이는 호르무즈 해협 봉쇄 등으로 중동산 원유 수급에 차질이 생기고 국제유가가 치솟은 영향으로 풀이된다.

정부와 업계가 원유 수입선을 다변화하면서 수입량은 점차 회복세를 보여 왔다. 작년 동기와 비교하면 감소했지만, 올해 수입 물량만 놓고 보면 4월 846만t에서 5월 970만t, 6월 988만t으로 늘었다.

산업통상부는 7∼8월 원유는 전년 평균 대비 110% 이상, 9월은 90% 이상 확보한 상태로 현재 수급에 큰 문제가 없다는 입장이다.

하지만 최근 호르무즈 해협에 이어 홍해까지 긴장이 확대되면서 공급망 불안과 가격 상승 우려는 커지고 있다.

한국석유공사 페트로넷에 따르면 브렌트유 가격은 지난 23일 배럴당 100.69달러를 기록하며 5월 22일(103.54달러) 이후 두 달 만에 100달러를 돌파했다.

여기에 호르무즈 해협의 우회로로 활용되던 홍해마저 통행이 제한되면 수에즈 운하 등 대체 항로를 찾아야 해 운송 기간과 비용이 모두 늘어날 거란 전망이다.

산업부에 따르면 국내 정유사 중 아직 수에즈 항로 우회를 확정적으로 결정한 곳은 없지만, 일부는 해당 항로 이용을 검토하고 있다.

국제유가와 도입단가 상승이 이어지면 생산비, 물류비 등의 부담도 커져 국내 산업에 타격을 줄 수 있다.

앞서 산업연구원은 ‘미국·이란 종전 이후 호르무즈 리스크와 한국 산업 영향 및 대응 방향’ 보고서에서 호르무즈 해협 봉쇄 기간 원유 가격 급등 등 에너지 가격 충격으로 전 산업 생산비가 3.73% 상승했다고 추정하기도 했다.