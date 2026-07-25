샌프란서 빅테크 기업 CEO들 잇달아 면담 아모데이 “한국 기업들과 협력 흥미진진”

[헤럴드경제=서영상 기자] 미국과 남미 순방에 나선 이재명 대통령은 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 미국의 인공지능(AI) 기업인 앤트로픽의 다리오 아모데이 CEO를 만나 AI 공급망 전반에 대한 협력방안에 대해 논의했다.

이 대통령은 “대한민국이 앞으로 인공지능 분야에 투자를 대대적으로 확대할 생각이기 때문에 우리 앤트로픽의 각별한 관심과 투자, 또 기여를 기대한다”고 말했다.

그러면서 “한국은 앤트로픽의 아시아 AI 인프라 핵심 거점이 될 수 있는 최적의 파트너로, 미토스로 확인된 앤트로픽의 세계적인 AI 모델 역량과 대한민국의 반도체, AI 데이터센터 등 AI 역량과 대규모 AI 소비시장의 잠재력이 결합한다면 양측 모두에게 성장의 기회가 될 것”이라고 말했다.

이어 “대한민국은 아시아 AI 핵심 거점으로 최적화되어 있으며, 국내기업들과의 투자와 협력이 대폭 확대되기를 기대한다”라고 강조했다.

이에대해 아모데이 CEO는 “한국 기업들과의 비즈니스 협력은 흥미진진하며 매우 높은 우선순위를 두고 있는 것으로, 메모리 제조업체와의 협력 및 AI데이터센터 등 많은 분야에서 투자를 진행하는 한편, 과기정통부와도 사이버보안, 사이버산업 육성을 위한 다양한 분야의 협력을 추진 중”이라고 화답했다.

한편 이 대통령은 샌프란시스코 방문을 기회로 젠슨 황 엔비디아 CEO, 샘 올트먼 오픈AI CEO, 혹탄 브로드컴 CEO 등 AI반도체 핵심 공급국인 우리나라와의 전략적 투자 협력을 원하는 글로벌 빅테크 기업들을 잇달아 면담할 예정이다.

곧이어 현지에서 열리는 ‘샌프란시스코 AI 서밋’ 행사에도 참석한다.

여기에는 이 대통령과 만난 빅테크 기업 CEO들에 더해 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등이 참석해 정부의 ‘3대 메가 프로젝트’에 대한 의견을 교환한다.

특히 이 자리에서 이 대통령은 한국이 글로벌 AI 생태계에서 ‘대체 불가 국가’로 도약하겠다는 의지를 담은 ‘샌프란 AI 선언’을 발표할 예정이다.