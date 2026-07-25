[헤럴드경제=정목희 기자] 폭염이 일상이 된 일본에서 결국 더위에 관한 ‘신조어’까지 등장했다고 23일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)가 보도했다. 기온이 섭씨 40도를 넘는 날을 뜻하는 ‘고쿠쇼비(酷暑日·잔혹더위의 날)’를 공식 용어로 채택한 것이다.

일본 보건·기상 당국은 폭염 위험을 효과적으로 전달하는 데 어려움을 겪어왔다. 지난해에는 역대 가장 많은 열사병 환자가 발생했고, 전국 곳곳에서 사상 최고기온이 속출했지만 단순한 폭염 경보만으로는 시민들의 경각심을 높이는 데 한계가 있다고 판단했다.

이에 일본 기상청은 올해 초 국민 투표를 실시해 기온이 40도 이상인 날의 공식 명칭을 정하기로 했다. 폭염의 심각성을 직관적으로 알리고 시민들이 즉각 대응할 수 있도록 하기 위해서였다.

그 결과 전체 투표의 40% 이상을 얻은 ‘고쿠소비’가 최종 선정됐다. 우리말로는 ‘잔혹더위의 날’이라는 뜻이다.

이 용어는 지난 22일 처음 사용됐다. 이날 일본 중부의 세 도시에서 올해 처음으로 기온이 40도를 기록하자 당국은 “실내에 머물고 에어컨을 사용하며 수분을 충분히 섭취하라”고 당부했다.

실제로 경고 효과도 나타났다. 오사카성과 교토 기요미즈데라 등 대표 관광지는 평소보다 방문객이 눈에 띄게 줄었다.

일본 기상청 기후예측과의 가와사토 다로 부과장은 “사람마다 숫자를 받아들이는 방식이 달라 단순히 가온만 제시해서는 위험성을 체감하기 어렵다”며 “‘잔혹더위의 날’이라는 이름만 들어도 오늘이 위험한 날이라는 사실을 직관적으로 이해할 수 있다”고 설명했다.

기상청이 지난 2~3월 실시한 국민투표에는 40만명 이상이 참여했다. ‘위험한 더위의 날’, ‘땀범벅의 날’, ‘사우나의 날’ 등 10여 개 후보 용어가 나왔지만 ‘고쿠쇼비’가 최종 선정됐다. 후보 명칭은 언론과 언어학 전문가들의 자문을 거쳐 마련됐다.

폭염의 위협은 계속되고 있다. 일본 소방청에 따르면 첫 ‘고쿠쇼비’가 선포되기 전인 지난주에도 열 관련 질환으로 14명이 숨졌다.

일본만의 현상은 아니다. 영국 기상청은 2021년부터 폭염이 건강과 사회기반시설, 공공서비스에 미치는 영향을 강조하기 위해 ‘극한 폭염 경보’를 발령하고 있다. 지난달 유럽을 강타한 폭염 때는 최고 단계인 적색 경보가 내려졌다.

영국 보건안보청도 고령층과 취약계층에 미치는 영향을 의료기관에 알리기 위해 ‘폭염 건강 경보’를 운영하고 있다.

대만 언론도 올여름 날씨를 “사우나 같다”, “고구마처럼 구워지고 있다”고 표현했고, 중국 남부 선전시 보건당국은 이달 초 폭염을 ‘바비큐 모드’라고 표현했다. 당시 선전에서는 열사병으로 62이 구급차에 이송됐고, 이 가운데 2명이 숨졌다.

일본 기상청에 따르면 지난해 전국 30개 지역에서 40도 이상의 기온이 관측됐다. 최고기온은 도쿄 북족 군마현 이세사키시에서 기록한 41.8도였다.

열사병은 체온 조절 기능이 제대로 작동하지 않아 심장에 부담을 주는 대표적인 온열질환이다. 증상은 의식혼란과 어지럼증, 메스꺼움부터 심박수 증가와 호흡곤란까지 다양하게 나타날 수 있다.

지난해 일본에서는 5~9월 열사병으로 응급 이송된 환자가 10만명을 넘어섰다. 이는 관련 통계를 집계하기 시작한 2008년 이후 가장 많은 수치다.