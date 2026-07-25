김민석 “분열주의 및 신천지와의 대회전” 정점식 “즉시 합수본 수사 착수해야” 정희용 “국힘은 강제수사”…침묵 규탄

[헤럴드경제=정석준 기자] 국민의힘은 김민석 전 국무총리가 제기한 더불어민주당 내 신천지 의혹을 두고 당국의 엄정한 수사를 촉구했다.

25일 정치권에 따르면 민주당 대표에 출마한 김 전 총리는 “이번 전당대회의 본질은 결국 위장한 반명(반이재명) 분열주의 및 신천지와의 대회전”이라며 신천지 개입 의혹을 제기했다.

야권에서는 김 전 총리의 발언을 두고 이재명 대통령에게 합동수사본주 수사 지시를 요구했다.

정점식 국민의힘 원내대표는 지난 23일 의원총회에서 “최근까지 총리를 역임하고, 대통령의 전폭적인 지원으로 여당 대표에 출마한 김 전 총리의 폭로를 허투루 들을 수는 없다”고 주장했다.

정 원내대표는 “신천지 정교 유착 의혹 수사하는 검경 합수본은 지금까지 국민의힘 당원 가입 관련 의혹만 수사해왔다”며 “합수본은 신천지의 민주당 전당대회 개입 의혹에 대해서도 즉각 수사에 착수해야 한다”고 말했다.

이어 “만약 합수본이 신천지의 민주당 개입 의혹을 알고도, 국민의힘에 대해서만 수사했다면 이는 명백한 야당 탄압, 표적 수사”라며 “민주당에 대해서도 공정하게, 엄정하게 수사해야 한다”고 덧붙였다.

정희용 사무총장은 전날 원내대책회의에서 “한 민주당 의원도 신천지가 민주당을 파란 리본이라 칭하며 조직적인 입당 작업과 중복 가입을 했다는 제보를 공개했다고 한다”며 “이재명 대통령은 올 1월 신년 기자회견에서 정교유착 의혹에 대해 나라가 망하는 길이라며 반드시 뿌리를 뽑아야 한다고 강조했다. 그렇다면 신천지의 민주당 개입 의혹 역시 같은 기준과 원칙으로 철저히 규명해야 한다”고 밝혔다.

정 사무총장은 “검경 합수본은 지난 2월과 3월 국민의힘 당사를 압수수색하는 등 강제수사를 진행한 바 있다”며 “국민의힘에 대해서는 강제수사까지 진행하면서 민주당 전당대회 개입 의혹에 대해서는 침묵하거나 예외를 둔다면 국민께서 납득하시겠는가”라고 반문했다.

그러면서 “이재명 대통령은 합동수사본부에 신천지의 민주당 전당대회 개입 의혹에 대한 즉각적이고 엄정한 수사를 지시하고, 법 앞에 누구도 예외가 없다는 원칙을 분명히 보여주기 바란다”고 강조했다.

최수진 원내수석대변인은 논평을 통해 “특정 종교 집단이 집권 여당의 당대표를 선출하는 전당대회에 조직적으로 개입하고 정치권과 비밀연합을 구축해 당원 주권을 침해했다면, 이는 정당법 위반이자 헌법상 정교분리 원칙을 정면으로 위반한 중대 범죄행위”라고 비판했다.

최 수석대변인은 “반대로 만약 어떠한 객관적 근거도 없이 당권을 잡기 위해 대국민 음해와 허위사실 유포를 감행한 것이라면, 이는 국민과 당원을 철저히 기만한 중대 정치 범죄”라며 “어느 쪽이든, 국민이 납득할 수 있도록 진상은 반드시 밝혀져야 한다”고 전했다.