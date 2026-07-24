7월 27일 특별공급, 28일 1순위, 29일 2순위 청약 진행 총 2,016세대 규모…1,139세대 일반분양 계약금 5%·중도금 60% 무이자 등 금융조건 마련

한신공영이 ‘창원 한신더휴 메가센텀’의 견본주택을 24일 개관하고 본격적인 분양 일정에 들어간다.

경상남도 창원특례시 마산회원구 회원2동 일원 회원2구역 주택재개발 정비사업을 통해 공급되는 이 단지는 지하 3층~지상 최고 27층, 21개 동, 전용면적 38~136㎡, 총 2,016세대 규모로 조성된다. 이 가운데 1,139세대가 일반분양 대상이다.

전용면적별 일반분양 물량은 △38㎡A 16세대 △46㎡A 13세대 △59㎡A 14세대 △74㎡A 217세대 △74㎡B 76세대 △84㎡A 356세대 △84㎡B 26세대 △84㎡C 268세대 △101㎡A 76세대 △101㎡B 73세대 △136㎡A 3세대 △136㎡B 1세대다.

청약 일정은 7월 27일 특별공급을 시작으로 28일 1순위, 29일 2순위 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 8월 4일이며, 정당계약은 8월 18일부터 20일까지 3일간 진행된다.

일반공급은 공고일 기준 창원시에 거주하거나 경상남도, 울산광역시, 부산광역시에 거주하는 만 19세 이상 또는 세대주인 미성년자로, 청약통장 가입기간 6개월 이상 및 지역별·면적별 예치금액 요건을 충족하면 1순위 청약이 가능하다.

분양가는 전용면적과 타입에 따라 책정됐다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 인근 준공 18년차 아파트인 ‘메트로시티 1단지’ 전용 84㎡는 최근 6억4,700만원에 거래됐다. ‘창원 한신더휴 메가센텀’ 전용 84㎡ 분양가는 5억원대부터 6억원 초반대로 형성됐다.

계약금은 5%이며 1차 계약금 1,000만원 정액제를 적용한다. 중도금(60%)은 무이자 조건으로 제공되며, 전매제한과 재당첨 제한, 거주의무기간은 적용되지 않는다. 자세한 내용은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

단지 인근에는 롯데캐슬, 자이, 푸르지오, e편한세상 등 브랜드 아파트가 들어서 있으며, 개발이 완료되면 일대에 약 6,500세대 규모의 주거지가 형성될 예정이다.

교육환경으로는 회원초와 마산동중이 단지와 인접해 있으며, 교방초, 마산여중, 마산무학여자중·고와 마산회원도서관, 회원1동문고 등도 가까운 편이다.

교통 여건도 갖췄다. 3·15대로와 서마산IC를 통해 남해제1고속도로지선 이용이 가능하며, 마산역(KTX·SRT), 마산시외버스터미널, 마산고속버스터미널 등으로 연결되는 시내버스 노선을 이용할 수 있다. 향후 부전마산선 개통이 예정돼 있다.

생활 인프라로는 단지 앞 하나로마트를 비롯해 북마산중앙시장, 산호시장, 마산어시장, 신세계백화점 마산점, 롯데마트 양덕점 등이 있으며, 봉화산과 무학산 등산로, 창원NC파크, 마산야구장 등도 인접해 있다.

단지는 남향 위주로 배치했으며, 전용 59~101㎡ 일부 타입에는 4베이 판상형과 타워형 평면을 적용했다. 일부 세대에는 복층형과 전층형 펜트하우스도 마련된다.

단지 내에는 스카이라운지와 수영장, 다목적체육관, 키즈체육관, 실내골프연습장, 사우나, 피트니스, GX룸, 카페테리아 등이 계획돼 있다. 작은도서관과 독서실, 오피스라운지, 세대별 창고, 코인세탁실 등 입주민 편의시설도 함께 조성될 예정이다.

견본주택은 창원특례시 마산회원구 회원2동 일원에 마련돼 있다.