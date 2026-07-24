[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]국립경국대는 경북도 농업기술원, 한국한봉협회 경북지회와 공동으로 지난 21일 학내 지역교육문화복합관에서 경북 토종벌꿀 브랜드 구축 및 인증 체계 구축 토론회를 개최했다.

이날 행사에는 토종벌 사육농가를 비롯해 대학, 행정기관, 농업기술기관 및 브랜드 전문가 등이 참석해 토종벌꿀의 생산과 품질관리, 인증, 포장 및 유통을 연계하는 방안을 논의했다.

특히 한봉협회경북지회의 엄우섭 회장을 비롯한 협회원 130여명이 참석했다.

개회식은 국립경국대 박영진 교수의 사회로 진행했다.

박찬국 경북도 농축산유통국장은 “백두대간 중심지 경북의 토종벌산업의 중요성을 인식하고 지원책을 마련하겠다”고 밝혔다. 국립경국대 김용균 생명과학·공과대학장은 지역 농업바이오와 공학의 융합을 통한 지역 발전의 중요성을 강조했다.

주제발표에서는 장상기 ㈜지역다운레이블 대표가 지역 브랜드는 단순한 상표나 포장 디자인에 그치지 않고 지역의 자연환경과 역사, 생산자의 철학, 소비자 경험을 함께 담아야 한다고 강조했다.

이어 국립경국대 장현정 연구원은 경북지역 토종가축 인증과 토종벌꿀의 이화학적 특성 및 안전성 분석 현황을 소개했다.

정철의 교수는 벌꿀의 품질규격과 잔류물질 안전성, 탄소동위원소비를 활용한 진위 판별 및 토종벌 유전자 분석을 결합한 인증체계를 제시하며 객관적인 분석 결과가 공동브랜드의 신뢰도를 뒷받침해야 한다고 설명했다.

종합토론에는 남동수 명장, 이우경 경상북도 농업기술원 지도관, 전미경 국립경국대 교수 등이 참여했다.