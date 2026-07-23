[헤럴드경제=임세준 기자] 김희정(왼쪽부터) 신임 교육위원장, 송석준 신임 외통위원장, 김성원 신임 산자위원장, 이만희 신임 복지위원장, 유의동 신임 국토위원장, 이양수 신임 정보위원장이 23일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 당선 소감을 밝히고 있다.


jun@heraldcorp.com