아동들 플레이어 에스코트로 활약 김성환 사장, 경기 전 시축 진행

[헤럴드경제=김지윤 기자] 한국투자증권은 지난 22일 서울 월드컵경기장에서 열린 K리그1 FC서울과 포항 스틸러스의 경기에 지역 아동복지시설 아동들을 초청했다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 오랜 기간 공식 스폰서십을 이어오고 있는 FC서울과 한국투자증권의 파트너십을 기념해 마련됐다. 한국투자증권의 대표 사회공헌 사업인 ‘한국투자 꿈 도서관’ 8호점 개관으로 인연을 맺은 경기도 여주 아동복지시설 ‘상생복지회 우리집’ 아동들이 함께했다.

행사에 참여한 아이들은 경기 시작 전 유니폼을 입고 선수들과 기념 촬영을 하며 추억을 쌓았다. 이어 ‘플레이어 에스코트 키즈’가 되어 선수들의 손을 잡고 경기장에 입장했다.

경기 시작 전에는 김성환 한국투자증권 사장과 마스코트 캐릭터인 ‘한국이’가 함께 등장해 시축을 진행했다.

김 사장은 “이번 스페셜데이가 아이들에게 잊지 못할 즐거운 추억으로 남기를 바란다”며 “앞으로도 미래 세대가 밝고 건강하게 자라날 수 있도록 지속적인 관심과 후원을 이어가겠다”고 말했다.

한국투자증권은 ‘꿈을 꾸는 아이들’, ‘꿈 도서관’ 등 어린이들의 성장 환경 개선을 위한 다양한 사회공헌 사업을 펼치고 있다. 올해부터는 자립준비청년의 창업과 사회 정착을 돕는 ‘한국투자 드림 셰르파’ 사업을 신설하며 지원 대상을 청년층까지 확장하고 있다.

이밖에도 대학생을 대상으로 금융교육 프로그램 ‘뱅키스 대학생 클라스업 오픈하우스’를 진행하고, 초중고 대상 ‘여름방학 주식, 경제교실’도 개최하고 있다.