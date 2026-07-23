성평등위원장, 임이자 사임으로 추후 선출…김정재 내정

[헤럴드경제=정석준 기자] 22대 국회 후반기 원구성이 23일 사실상 마무리 됐다. 국민의힘은 개원 54일 만에 자당 몫 6개 상임위원회 위원장을 선출했다.

국회는 이날 본회의를 열어 국민의힘 몫 6개 상임위원회 위원장을 선출했다.

교육위원장에는 김희정 의원(3선), 국토교통위원장에는 유의동 의원(4선), 보건복지위원장에는 이만희 의원(3선)이 각각 뽑혔다.

산업통상자원중소벤처기업위원장은 김성원 의원, 외교통일위원장은 송석준 의원, 정보위원장은 이양수 의원(이상 3선)이 각각 맡는다.

이양수 의원은 여야 합의에 따라 1년간 정보위원장을 맡고, 이후 1년은 농림축산식품해양수산위원장직을 수행한다.

국민의힘 몫 상임위원장 중 하나인 성평등가족위원장은 이날 선출되지 않았다.

위원장 후보로 확정됐던 임이자 의원이 사임하면서다.

이 자리에는 유 의원과 국토위원장 후보 경선을 벌였던 김정재 의원이 내정됐다.

국민의힘은 추후 의원총회를 통해 김 의원을 새 위원장 후보로 추인한 뒤 다음 본회의에서 위원장을 선출할 예정이다.

국회는 이날 상임위원장 선출로 원구성 협상을 사실상 매듭지었다.

앞서 여당인 더불어민주당은 지난달 30일 자당 몫 11개 상임위원장을 단독 선출했다.

여야 모두 법제사법위원장 자리를 양보할 수 없다는 입장을 내세운 탓에 원구성 협상이 공전하자 자당 몫 상임위원장을 먼저 뽑은 것이다.

국민의힘은 이에 반발해 국회 일정 보이콧을 지속했고 민주당은 11곳 상임위를 ‘반쪽’ 운영하며 국민의힘의 국회 복귀를 촉구했다.

국민의힘은 대립 끝에 지난 21일 선거관리위원회 특검법에 합의하면서 남은 7개 상임위원장직을 수락하기로 했다.