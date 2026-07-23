[헤럴드경제=민성기 기자] 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락의 아쉬움을 털어낸 손흥민(LAFC)이 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS)에서 2경기 연속골을 터뜨렸다.

손흥민은 23일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 열린 솔트레이크와 2026 MLS 홈경기에서 선제골을 넣었다.

최전방 공격수로 선발 출전한 손흥민은 0-0으로 팽팽하던 전반 11분 제이콥 샤펠버그의 패스를 받아 드리블 돌파 후 왼발로 득점에 성공했다.

이로써 손흥민은 2경기 연속 득점을 기록했다.

MLS 개막 후 13경기 동안 도움만 9개를 기록했던 손흥민은 북중미 월드컵에서도 무득점에 그쳤으나 월드컵 이후 첫 경기였던 지난 18일 LA 갤럭시와의 ‘LA 더비’(3-0 승)에서 쐐기 골을 터뜨리며 마침내 올 시즌 리그 1호 골을 신고했다.

손흥민은 지난해 MLS에 데뷔해 솔트레이크와의 두 차례 맞대결에서 4골 2도움으로 맹활약한 바 있다. 첫 대결에서는 해트트릭을 달성하고 두 번째 만남에서도 1골 2도움을 올려 각각 4-1 완승을 이끌었다.