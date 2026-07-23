“청정·청년·평화강원” 현장 보고 다듬어 ‘강원을 특별하게 도민을 행복하게’ 구호 5대전략, 12개 실천과제, 80개 세부과제 청년 정주,태양광도로,AI센터는 중점과제

[헤럴드경제=함영훈 강원취재본부장] 우상호 강원특별자치도 도지사는 최근 헤럴드경제와 인터뷰를 할때 초반에는 인구 감소와 산업기반 약화를 근거로 “이대로 몇년 가면 위험하다”면서 위기론을 내세우며 걱정스런 표정을 감추지 못했다.

▶우려→결기→희망→미소= 이후, 현장 탐방과 현지 주민·전문가 의견 청취 등을 통해 보다 선명해진 실천과제를 설명해 나가고, 취임전 부터 강원특별자치도를 위해 준비했던 대규모 기업투자 유치, 강원 연고기업의 1조원대 투자약속 등 잇따르는 호재들을 소개한 후엔 “강원도의 변화가 시작되었다”면서 결기 어린 표정으로 변해갔다. 야당 소속 시장·군수들의 화합 의지도 ‘우상호 호’ 도정의 중요한 자양분이라는 설명도 이어졌다.

그는 천혜의 바다 이외에, 백두대간 숲속 관광자원을 핫&힙 플레이스로 만드는 것 등 ‘아시아의 스위스’화 구상을 제시한 뒤, “강원도가 더 재미있어질 것”이라면서 미소짓기도 했다.

서울·경기·충청과 강원특별자치도를 잇는 고속도로 등 SOC 인프라 역시 속도감 있게 추진되는 상황이다. 세부과제에는 들어있지 않지만, 춘천-원주 철도 연결도 6.3 지방선거 기간 중 국회토론회까지 벌인 상황이라 성사될 것으로 기대된다.

▶중점 과제= 특히, 우 지사는 ▷국내대기업-글로벌 빅테크가 함께 활용해 신기술 개발의 터전이 되는, 100조원 이상 규모의 AI데이터센터 투자 유치 ▷강원도 인구 이탈을 막고 유입을 촉진시키는 청년 중심 공공임대주택 공급확대 ▷민통선 동서 100㎞에 태양광을 2~3줄 횡단 도열시키는 ‘청정에너지 고속도로’ ▷고성, 인제, 양구, 화천, 철원 등 접경지역 평화경제특구 추진을 4대 중점과제로 선정했다.

도지사직 인수위원회는 선거운동 기간부터 취임후 20여일이 지난 지금까지 2~3개월간 현장을 직접 탐방하고, 미세 전략을 보강, 수정한 끝에, ‘강원을 특별하게 도민을 행복하게’라는 민선 9기 구호와 ▷청정 강원 ▷청년 강원 ▷평화 강원이라는 도정 방침을 정했다. ‘맑을 청’, ‘푸를 청’을 앞세워, 생산적인 강원도를 만드는 비전이다.

청정 자연이 성장동력이 되고, 청년이 꿈을 펼치며, 평화가 경제가 되는 강원도를 만들겠다는 것이다. 아울러 5대전략, 12개 실천과제, 80개 세부과제를 아래와 같이 완성했다.

▶청정 자원 기반 혁신 성장= <실천과제1: 청정자원 산업클러스터 조성> ▷강원형 식품융합 산업 클러스터 구축 ▷강원형 숲경제 산업벨트 추진 ▷임산물 가공·유통센터 집중화 추진 ▷HAPPY700 평창 그린바이오 활성화 지원 ▷해양심층수 융복합 산업클러스터 조성 지원

<실천과제2: 청정에너지 및 천연물 산업 육성> ▷청정에너지 고속도로 추진(중점과제) ▷물빛에너지 호수벨트 추진 ▷AI기반 천연물 바이오산업 고도화 ▷천연물 바이오 국가산업단지 조성

▶정주행복도시 육성= <실천과제3:광역 교통망 및 SOC 확충> ▷두무리고개터널 조기 착공 추진 ▷광덕터널 조기 착공 추진 ▷속초~고성 동해고속도로 연장 추진 ▷용문~홍천 철도 조기 착공 추진 ▷동서고속도로(영월 ~삼척) 조기 착공 추진 ▷포천~철원 고속도로 신속 추진 ▷강원형 통합 교통 이음망 구축 ▷친환경 대중교통 확대 및 인프라 확충 ▷도내 SOC사업 법정계획 반영 및 조기 구축 추진

<실천과제4: 복지 교육 의료 인프라 강화> ▷대학과 연계한 지방 산학 협력 생태계 조성 ▷민군 상생 선순환 복지 지원 ▷외국교육기관 유치 설립 ▷강원 맞춤형 특성화고 추진 ▷강원 통합연계형 지역 필수 공공의료 체계 구축 ▷생활체육 시설 대폭 확충 ▷우리동네 아동-청소년 통합돌봄 강화 ▷청년 중심 공공임대주택 공급 확대(중점과제) ▷강원형 어르신 통합돌봄 강화 ‘모두愛(애)’ ▷장애인의 자립과 일자리 지원을 통한 지역사회 참여 촉진 ▷장애인 특별교통수단 도입 확대

<실천과제5:지역공동체 및 민생 활력 제고> ▷사회연대경제 및 마을공동체 활성화 지원 ▷여성의 경제적 자립과 사회 참여 촉진 ▷노동자 안전.권리 보장 강화 ▷강원 소상공인·자영업자 지원 및 사회안전망 강화 ▷강원 복합자립형 은퇴자 마을 조성 추진 ▷강원 농산어촌 기본소득 점진적 확대 ▷종축장부지 복합문화거점 조성 지원 ▷강원형 반려문화 정착 ▷시민참여형 원도심 도시재생 정비사업 추진

▶강원형 전략산업 육성= <실천과제6:AI.바이오 첨단산업 육성> ▷강원 바이오·의료 AX 산업 육성 ▷AI 데이터센터 유치(중점과제) ▷강원 글로벌산업통상기구 설치 ▷K-양자 바이오 클러스터 구축 ▷강원 바이오 메가특구 지정 추진 ▷의료 AX 산업클러스터 구축 ▷국가항체 클러스터 고도화 지원

<실천과제7:산업 거점 및 미래산업 기반 조성> ▷동해항·묵호항 해양경제 거점화 지원 ▷북평산업단지 구조 고도화 지원 ▷석탄산업전화지역 첨단 스마트팜 단지 전환 추진 ▷미래에너지 자원 클러스터 조성(청정메탄올, 광물산업 등) ▷미래에너지 자원 클러스터 조성(석탄 경석) ▷강원형 액화수소 산업클러스터 조성 ▷강원 국가전략자산 핵심광물 산업화 거점 강화 ▷대포 농공단지 활성화 및 인프라 확충 지원 ▷미래 모빌리티 산업 고도화 ▷축사 지붕 태양광 패널 설치 지원 ▷축산 분뇨의 자원화 및 청정에너지 산업 육성

▶글로벌 체류 관광 활성화= <실천과제8:세계적 관광거점 조성> ▷사계절 관광·레저 복합단지 추진 ▷환동해권 프리미엄 관광·물류 거점 속초항 추진 ▷양양공항 및 국제 관광 활성화 지원

<실천과제9:체류형 관광 콘텐츠 확충> ▷세계적 트레킹 코스 조성 ▷숲속 웰니스 관광단지 조성 ▷동해안권 수산시장 정비 ▷장호항 어촌신활력증진사업 신속 추진 ▷세계적 복합 관광단지 조성 ▷해양치유 프로그램 운영 및 센터 건립 추진 ▷동강 생태·역사·휴양·체험 관광벨트화 추진 ▷동계올림픽 유산 활용 스포츠·관광 복합단지 조성 지원 ▷인문·역사유산 관광 활성화 추진 ▷인문·농촌힐링 워케이션 관광도시 조성

<실천과제10:문화·정원·관광자원 특성화> ▷호수지방정원 조성 및 국가정원 지정 지원 ▷문화·예술 테마타운 조성 ▷구도심 유휴공간을 활용한 강원 특화 브랜딩 ▷‘강원 굿즈’ 개발 및 전용 온·오프라인 유통 채널 확대 ▷해안철책 철거 및 존치지역 경관휀스 교체

▶평화 경제 선도= <실천과제11:평화 경제 기반 구축> ▷국방 드론 교육·실증 특화단지 조성 ▷강원접경지역 평화경제특구 추진(중점과제)

<실천과제12:DMZ 평화관광 활성화> ▷DMZ 생태평화 관광 루트 활성화 추진 ▷정자리 대규모 관광단지 조성 지원 ▷파크골프 메카 조성 지원 ▷지방 정원 및 정원 도시 조성 지원