‘도쿄 미드타운 야에스’ 인프라 구축 자율 로봇·관제 시스템·디지털트윈 로봇서비스 구축 기술 세계로 확대

네이버가 일본의 대규모 복합 빌딩인 ‘도쿄 미드타운 야에스’에 사옥 ‘1784’의 스마트빌딩 운영 기술 설루션을 처음으로 수출했다.

23일 네이버는 NTT동일본, 미쓰이부동산과 함께 일본 도쿄 핵심 상업 지구에 있는 도쿄 미드타운 야에스에 스마트빌딩 운영 기술 설루션을 적용했다고 23일 밝혔다. 도쿄 미드타운 야에스는 도쿄역과 연결된 45층의 대규모 복합빌딩으로, 음식점 등 상업 시설부터 오피스, 호텔, 버스 터미널, 초등학교까지 다양한 기관이 입주해 있다.

네이버는 사옥 1784에서 활용되는 자율주행 로봇·클라우드 로봇 제어 시스템, 디지털트윈 등 기술 인프라를 통합 제공한다고 강조했다. 미쓰이부동산은 도쿄 미드타운 야에스에서 로봇 딜리버리 서비스를 제공하며 전반적인 시설과의 연계를 관리하고, NTT 동일본은 디지털 트윈 환경 구축·딜리버리 로봇의 유지보수 운영을 담당한다.

네이버는 자사가 1784에서 구축·운영해 온 스마트빌딩 모델을 처음으로 외부에 도입한 상용화 사례라고 강조했다. 특히 로봇 전용 엘리베이터 등 스마트 설비나 특수한 클라우드 환경이 없는 일반 빌딩에서도 원활한 로봇 서비스를 제공할 수 있도록 기술을 최적화했다는 점에서 의미가 있단 설명이다.

우선 3사는 도쿄 미드타운 야에스에서 클라우드 기반 자율주행 로봇 딜리버리 서비스를 시작할 계획이다. 도쿄 미드타운 야에스는 1784와 같이 오피스와 상업 시설이 공존하는 복합공간인 만큼, 팀네이버가 4년간 축적한 로봇 서비스의 운영 노하우와 데이터가 활용된다.

네이버는 그간 1784에서 다양한 로봇 딜리버리 서비스를 제공하며 로봇 센서 데이터와 공간 데이터, 서비스 수행 데이터를 축적했다고 언급했다. 시간대별 최적 경로와 반복 예외 상황 등 실제 물리 환경에서의 운영 데이터를 활용해, 로봇의 이동 능력과 서비스 수행 능력을 지속 고도화했단 설명이다.

이 같은 서비스는 네이버가 그간 고도화한 로보틱스, 클라우드 등 테크 컨버전스 기술로 구현됐다. 네이버는 해당 서비스들을 도쿄 미드타운 야에스 빌딩에도 대거 투입한단 방침이다. ▷실내 자율주행 로봇 ‘루키’ ▷멀티 로봇 관제 시스템 ‘아크브레인(ARC brain)’ ▷디지털트윈 ▷비전 기반 측위 기술 ‘아크아이(ARC eye)’가 대표적이다.

네이버는 이 중 아크브레인을 대규모 공간에서 효율적인 서비스를 운영하기 위한 필수 기술로 꼽았다. 이는 다수 로봇의 동선과 역할을 통합 관제하는 ‘오케스트레이션(orchestration) 플랫폼’이다. 클라우드 프로세싱을 통해 로봇뿐만 아니라 스피드게이트·엘리베이터 등 건물 설비와 연계해, 로봇이 일상 공간에서 이용자와 상호작용하며 운영될 수 있도록 돕는다.

3사는 향후 여러 활용 사례를 발굴해 로봇 딜리버리 서비스의 규모를 확대하고, 실내 AR 내비게이션과 디지털트윈 기반 빌딩 관리 등 다양한 피지컬 AI 분야로 협력 범위를 넓히겠단 방침이다.

네이버는 네이버클라우드 일본사업개발 부서가 이번 프로젝트를 주도했다고 밝혔다. 이에 더해 네이버랩스의 로보틱스·비전 기술을 활용해 추진됐다. 이 회사는 향후 설비 환경과 관계없이 다양한 빌딩에서 원활한 로봇 서비스를 제공할 수 있도록 원천 기술을 고도화해, 국내외 여러 현장에 1784 모델을 적용한단 계획이다. 차민주 기자