[헤럴드경제=김성훈 기자] 일본 체조계에서 ‘천재’라 불렸던 여자 체조 국가대표 선수가 은퇴 후 유흥업소 접대부로 근무했다고 고백했다.

사연의 주인공은 쓰루미 니지코(33). 그는 14세의 나이에 일본선수권대회에서 처음 우승한 이후 일본선수권대회 6연패, 2008 베이징 올림픽과 2012 런던 올림픽 출전 이력을 가진 엘리트 선수였다. ‘천재 소녀’라고도 불렸지만, 2015년 23세의 나이에 아킬레스건 부상으로 은퇴했다.

그는 22일 일본 매체 찬토와의 인터뷰에서 “은퇴 후 현실은 상상이상이었다”며 “‘올림픽 선수가 이렇게 곤궁하다니”라고 했다.

쓰루미 니지코는 ‘체조는 충분히 했다’고 생각해 지도자의 길을 걷는 대신 여러 아르바이트를 하며 자신에 맞는 일을 찾았다.

음식점 아르바이트, 국회의원 비서의 어시스턴트, 단순 사무보조 등을 하며 그는 ‘체조보다 공부를 해서 좋은 대학에 갔다면 좋았겠다’, ‘회사를 경영해보고 싶다’는 생각을 하게 됐다고 했다. 그러한 생각은 결국 ‘성공한 사람들을 만나 이야기 나누고 싶다’는 생각으로 이어져 유흥업소 근무를 시작하게 됐다.

쓰루미 니지코는 “가장 효율적으로 성공한 사람들을 만나기 위해 유흥업소에서 일했다”라며 “당시 저는 나이가 많지 않고, 돈도 거의 없었다. 경영자들이 모이는 모임에 참석하기에는 어려웠다”라고 말했다.

그는 “롯폰기에 있던 업소 10곳 이상의 면접을 봤지만 모두 탈락했다”며 “당시 27세에 손님도 갖고 있지 않는 은퇴한 선수에게 밤의 세계는 냉혹했고, 1년에 걸쳐 꾸준히 지명 손님을 늘리며 롯폰기를 거쳐 긴자로 진출했다”고 말했다.

쓰루미 니지코는 “처음에는 제가 밤일을 하고 있다는 기사가 나올까봐 걱정과 불안도 있었지만, 경영자들과 이야기를 하고 배우지 않으면 경영을 할 수 없기에 ‘배우고 싶다’는 마음이 컸다”며 “그때 만난 분들이 사업을 시작할 때 큰 힘이 돼 주고 있다”고 덧붙였다.

현재 쓰루미 니지코는 체조교실을 경영하며 아이돌도 육성 중이다. 다만 엘리트 선수는 육성하고 있지 않다. 그는 “올림픽 선수의 은퇴 후 환경이 갖춰져 있지 않은데, 이 상황에서 선수를 육성하는 건 너무 가혹하다”고 말했다.