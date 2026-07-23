상반기 매출 170억원…“연말 누적 판매량 1.2억캔 기대”

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데칠성음료는 대표 RTD(Ready To Drink) 주류 브랜드 ‘순하리 진’의 올해 상반기 매출이 약 170억원으로, 지난해 연간 매출(162억원)을 넘어섰다고 23일 밝혔다.

롯데칠성음료는 올해 연간 매출이 지난해 매출의 2배 이상을 넘길 것으로 예상하고 있다. 2021년 5월 출시 이후 누적 판매량은 연말께 1억2000만캔(355㎖ 캔 환산 기준)을 돌파할 것으로 보고 있다.

순하리 진은 ‘순하리 레몬진’ 출시를 시작으로 제품군을 확대했다. 현재 ‘순하리 레몬진’·‘순하리 자몽진’·‘순하리 유자진’·‘순하리 상그리아진’ 등 4종을 운영하고 있다. 판매 비중은 순하리 레몬진이 58%로 가장 많다. 뒤 이어 순하리 자몽진 22%, 순하리 상그리아진 11%, 순하리 유자진 9% 순이다.

순하리 진은 통과일을 초저온에서 통째로 얼린 후 침출시키는 ‘동결침출공법’을 적용해 과일 고유의 맛과 향을 살렸다. 칼로리 부담이 덜한 제로슈거 수요를 겨냥해 4.5도·7도·9도 등 다양한 도수와 세분화된 맛도 선보이고 있다.