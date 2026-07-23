카카오그룹 주도 원화 스테이블코인 기반 마련 양사 협력 원화 기반 디지털 자산 사업 기회 모색

[헤럴드경제=정호원 기자] 카카오, 카카오페이, 카카오뱅크 등 카카오그룹이 세계 2위 스테이블코인 ‘USDC’ 발행사 서클과 전략적 업무협약(MOU)을 맺고 원화 스테이블코인 등 블록체인 기반 결제 인프라와 디지털 자산 기술 분야의 협력에 나선다고 23일 밝혔다.

협약에 따라 양사는 카카오그룹의 디지털 플랫폼 및 금융 서비스 생태계와 서클의 블록체인, 글로벌 결제 시스템 등 디지털 자산 인프라 개발 경험을 함께 활용할 방안을 모색하고, 규제 환경에 맞춰 결제, 정산, 디지털 자산 연결 등 다양한 분야에서 잠재적 기회 발굴에 나설 계획이다. 국내 차세대 디지털 인프라 구축을 위한 장기적 파트너십이다.

카카오그룹은 카카오톡을 중심으로 카카오페이·카카오뱅크의 금융 서비스 역량을 연결해 디지털 자산이 국민의 일상에 자연스럽게 스며들 수 있도록 생태계를 준비해왔다. 이번 협약으로 카카오그룹은 글로벌 디지털 자산 인프라 기업과 함께 한국형 디지털 자산 생태계를 선제적으로 준비에 나선다.

양사는 규제 및 시장 환경의 변화에 맞춰 원화 기반 디지털 자산과 토큰화 금융 서비스 관련 사업 기회를 함께 모색한다. 서클의 결제 인프라를 활용해 더 빠르고 효율적인 결제·정산 시스템을 구축하고, 글로벌 결제, 해외 송금, 가맹점 정산, 그리고 블록체인 네트워크와 기존 금융 시스템 간의 상호운용성 등 블록체인 기반 결제 인프라를 활용할 수 있는 방안을 검토한다. 카카오그룹은 이를 바탕으로 카카오그룹이 주도하는 원화 스테이블코인뿐 아니라 국내 다양한 사업자들이 스테이블코인 기반의 혁신을 실현할 수 있는 대승적 기반 마련에 힘쓸 계획이다.

카쉬 라자기(Kash Razzaghi) 서클 최고커머셜책임자(CCO)는 “한국은 글로벌 디지털 시장의 선두주자 중 하나로서 금융 혁신을 위한 단단한 토대를 지니고 있다”라고 평가하며 “서클의 글로벌 인프라와 카카오그룹의 플랫폼 및 금융 서비스 생태계를 결합해 규제 환경에 발맞춰 혁신을 촉진할 기회를 모색하기를 기대한다”라고 말했다.

신원근 카카오페이 대표 겸 그룹 스테이블코인 공동 TF장은 “디지털 자산의 경쟁력은 기술만으로 완성되지 않는다”라며 “카카오그룹은 생활 속에서 축적한 플랫폼과 결제, 금융 서비스 경험을 바탕으로 서클과 함께 한국형 디지털 자산 생태계를 선제적으로 준비하고 미래 금융 인프라의 새로운 기준을 만들어 가겠다”라고 말했다.

한편 지난 4월 한국을 방문한 알레어 서클 CEO는 원화 스테이블코인을 직접 발행할 것이냐는 국내 언론의 질문에 “서클이 직접 원화 스테이블코인을 발행하는 것은 고려하고 있지 않다”면서 “원화 스테이블코인 관련 법률은 ‘컨소시엄’ 주도 형태가 될 것이라고 들었다. 이 과정에서 스테이블코인을 발행하려는 한국 기업들과 협력하는 쪽으로 방법을 찾겠다”고 설명한 바 있다.