작년 동기 대비 창출 규모 확대 “사회적 수요 높은 분야 지원 집중”

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹은 포용금융과 사회공헌 활동을 통해 올해 2분기 8340억원의 사회적 가치를 창출했다고 23일 밝혔다.

상반기 누적으로는 총 1조6626억원 규모로 지난해 같은 기간(1조5871억원)보다 확대됐다.

이는 단순히 투입한 비용이 아니라 사회에 만들어낸 실질적인 변화를 객관적으로 확인하고 이를 바탕으로 사회적 수요가 높은 분야에 지원을 집중한 결과라고 KB금융은 설명했다.

특히 청년과 중소기업, 지역사회의 지속가능한 성장 기반을 마련하고 금융 취약계층 지원과 사회안정망 강화를 통해 국민의 일상 회복과 안전에 기여한 성과가 반영됐다.

금융 취약계층을 위한 맞춤형 금융지원과 신용회복 프로그램, 금융범죄 피해자 금융상담과 심리회복 프로그램 등이 대표적이다. KB청년미래적금을 통해 청년의 중장기 자산 형성을 돕고 KB굿잡 취업박람회를 비롯한 일자리 연계 프로그램으로 청년과 우수 중소기업의 연결도 확대하고 있다.

KB금융은 고객, 주주·투자자, 지역사회 등 다양한 이해관계자와의 소통을 위해 금융·비금융 부문의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영활동을 통해 사회에 미친 긍정적 영향을 화폐가치로 산출한 사회적 가치 성과를 공개하고 있다.

KB금융 관계자는 “앞으로도 측정 결과를 바탕으로 청년과 중소기업, 지역사회는 물론 금융취약계층과 국민의 안전을 위한 지원을 지속 확대하며 사회와 함께 성장하는 금융을 실천해 나가겠다”고 말했다.