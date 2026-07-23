연회비 2만원

[헤럴드경제=정호원 기자] 현대카드가 G마켓과 함께 스마일캐시를 최대 12%까지 적립할 수 있는 ‘지마켓 꼭 현대카드’를 출시했다고 23일 밝혔다.

‘지마켓 꼭 현대카드’는 ‘꼭 멤버십’과의 연계를 통해 G마켓 쇼핑 혜택에 집중한 상품이다. ‘꼭 멤버십’은 월 2900원으로 최대 5%까지 스마일캐시를 적립해주는 G마켓의 쇼핑 전용 구독 서비스다.

먼저 ‘지마켓 꼭 현대카드’는 G마켓 결제 시 7% 스마일캐시 적립 혜택을 제공하며, 여기에 ‘꼭 멤버십’ 혜택 5%를 더해 최대 12%까지 스마일캐시를 적립해준다. 전월 이용 금액 30만원 이상이면 월 최대 1만4000원까지 스마일캐시를 적립 받을 수 있다.

G마켓을 제외한 국내외 모든 가맹점에서는 적립 한도 제한 없이 0.7%를 스마일캐시로 적립해준다. 스마일캐시는 G마켓, 옥션에서 현금처럼 사용할 수 있다.

플레이트 디자인과 발급 패키지는 ‘꼭 멤버십’ BI(Brand Identity)를 반영해 브랜드명인 ‘꼭’을 직관적으로 강조해 표현했다.

현대카드는 ‘지마켓 꼭 현대카드’ 출시를 기념해 다양한 론칭 프로모션도 진행한다.

먼저 오는 8월 31일까지 ‘꼭 멤버십’을 신규 구독하고 구독료를 ‘지마켓 꼭 현대카드’로 자동 결제하면 6개월간 구독료를 캐시백해준다. 또, 7월 31일까지 G마켓과 옥션에서 전 상품 20% 즉시 할인 혜택도 제공한다. G마켓은 최대 3만원, 옥션은 최대 2만원까지 할인되며, G마켓과 옥션에서 각각 1회씩 이용할 수 있다. 같은 기간 메가커피 5000원 모바일 상품권을 100원에 구매할 수 있는 특가 이벤트도 진행할 예정이다.

현대카드 관계자는 “‘지마켓 꼭 현대카드’는 ‘꼭 멤버십’과의 시너지를 극대화해 G마켓 쇼핑 영역의 혜택을 대폭 강화한 상품”이라며 “G마켓을 자주 이용하는 회원들에게 최적화된 혜택을 제공하는 대표 카드가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

‘지마켓 꼭 현대카드’의 연회비는 2만원이며 자세한 내용은 현대카드와 G마켓, 옥션 앱 및 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편 현대카드는 지마켓 뿐만 아니라 이마트, 코스트코, 올리브영 등 브랜드와 협력한 다양한 PLCC 카드를 제공하고 있다.