[헤럴드경제=이명수 기자] 배우 탕웨이·김태용 감독 부부가 결혼 둘째 아들을 나핬다. 특히 탕웨이의 47세의 적지 않은 나이에 출산을 했다는 점에서 이목을 끌고 있다.

탕웨이는 22일 사진을 공개하며 둘째 출산 소식을 직접 알렸다.

또 화가인 아버지가 둘째의 탄생을 기념해 그린 망아지 그림도 함께 공개하며 새 가족을 맞은 행복을 드러냈다.

탕웨이는 2011년 개봉한 영화 ‘만추’를 통해 인연을 맺은 김태용 감독과 2014년 결혼했으며, 2016년 첫째 딸 썸머를 출산했다.

이후 탕웨이는 지난 4월 중국 상하이에서 열린 한 명품 브랜드 행사에서 D라인이 포착되면서 둘째 임신

이에 그녀는 “정말 깜짝 놀랐고, 매우 기쁘다. 우리 집에 또 다른 망아지가 더 생기게 돼 모두가 기대하고 있다”며 둘째 임신 소식을 직접 전했다.

지난 6월에는 탕웨이가 둘째 출산을 앞두고 김태용 감독과 함께 홍콩으로 향하는 모습이 포착되면서 홍콩 출산 가능성이 제기되기도 했다.

첫째 역시 홍콩에서 출산한 탕웨이는 당시 한국에서 출산하지 않은 이유에 대해 “닭과 오리처럼 말이 안 통하면 곤란하다”고 밝혔다.