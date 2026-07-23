실내 디자인, 동시대 공간 디자인서 영감 따뜻하고 절제된 공간 구현 “연내 레인지로버 GT 정보 추가 공개”

[헤럴드경제=서재근 기자] JLR 코리아는 레인지로버 패밀리의 다섯 번째 모델이자 브랜드의 새로운 해석을 담은 ‘레인지로버 GT’를 공개했다고 23일 밝혔다. 특히, 이번 공개에서는 레인지로버 GT의 실내가 세계 최초로 공개됐다.

실내는 새로운 싱글 스크린 디자인과 기존 계기판을 대신하는 운전자 디스플레이를 적용하는 등 첨단 기술을 실내 공간에 자연스럽게 녹여냈다는 게 회사 측의 설명이다.

아울러 실내 너비 전체를 가로지르며 눈에 띄지 않게 배치된 에어 벤트, 하나로 이어지는 형태로 대시보드를 감싸는 고급스러운 우븐 텍스타일소재를 비롯해 실내의 모든 요소는 평온한 안식처를 만들기 위해 세심하게 다듬어졌다. 시각적 복잡성과 실내 소음을 줄이는 데 중점을 두고, 음성 인식을 통해 더 많은 차량 기능을 이용할 수 있도록 했다.

레인지로버 GT는 새로운 EMA 플랫폼을 기반으로 한 최초의 순수 전기 레인지로버로, 영국 헤일우드에서 내연기관 및 하이브리드 모델과 함께 생산된다. 레인지로버 GT는 우선 순수 전기차(BEV)로 선보이며, 향후 하이브리드 전기차(HEV) 옵션을 적용할 수 있도록 유연성을 확보해 나갈 계획이다.

마틴 림퍼트 레인지로버 매니징 디렉터는 “레인지로버 GT는 GT 특유의 아름다운 균형과 비율, 정제된 장거리 주행 감각에 타의 추종을 불허하는 역량을 더해 그랜드 투어링 세그먼트를 재정의하는 모델”이라며 “지난 몇 년간 GT의 본질을 집요하게 연구했고, 이를 정교하면서도 독창적인 레인지로버만의 방식으로 재해석했다”고 말했다.

이어 “전동화 EMA 아키텍처를 기반으로 한 레인지로버 GT는 기존 파워트레인 포트폴리오를 보완해 고객에게 폭넓은 선택지를 제공한다”며 “여유로운 전기차 퍼포먼스와 퍼스트 클래스 수준의 장거리 주행 품질, 전지형 주행 역량이 조화를 이루며 레인지로버의 본질을 구현했다”고 덧붙였다.

현재 프로토타입 차량은 브랜드 크리에이티브 팀이 특별히 디자인한 위장 래핑을 두르고 최종 도로 주행 테스트를 진행 중이다. 래핑 디자인은 레인지로버 크리에이티브 및 엔지니어링 팀의 본거지인 영국 게이든 일대의 풍경에서 영감을 얻었다.

레인지로버 GT에 대한 더 자세한 정보는 올해 중 공개될 예정이다.

한편, 레인지로버는 최근 국내 최초로 ‘SV 블랙’을 공개한 데 이어 국내 첫 ‘SV 비스포크 스튜디오’를 선보이는 등 소비자들과 접점을 넓히기 위해 다양한 마케팅 활동을 이어가고 있다.