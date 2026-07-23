[헤럴드경제=민성기 기자] 전 축구선수 김영광이 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독을 또 공개 저격했다.

지난 22일 방송된 MBC ‘라디오스타’에는 김정민, 김영광, 이승우, 정승환이 게스트로 출연했다.

최근 ‘2026 북중미 월드컵’ 국가대표팀에 이름을 올리지 못했던 이승우는 대표팀 최종 명단 발표를 앞둔 당시 심경을 전했다.

그는 “월드컵이 다가오면 활약이 좋아졌다. 혼자 무릎 꿇고 기도하면서 봤다”며 “미드필더가 되고 공격수로 넘어가도 제 이름이 없더라. 남은 게 손흥민, 오현규 선수라서 바로 TV를 껐다. 며칠간 마음이 아팠다”고 말해 안타까움을 자아냈다.

이승우는 “(홍명보 전 대표팀 감독이) 제가 뛰는 마지막 두세 경기를 보러 오셨다. 오실 때마다 제가 골을 넣었다. ‘될 거 같은데’하고 혼자 봤는데 안 됐다”고 털어놨다.

김영광은 이승우가 이번 북중미 월드컵 최종 명단에 들지 못한 것에 대 홍 감독의 ‘고집’을 원인으로 지목하며 비판의 수위를 높였다.

김영광은 “저는 승우가 되어야 한다고 늘 말했다. 왜 안됐냐 하면 감독의 고집인 거다”라며 “제 개인적 견해다. 승우 같은 경우 한국 선수가 가지고 있지 않은 무언가를 가지고 있다. 특유의 아프리카 같은 유연성, 리듬감이 있다. 차이를 만들 수 있는 선수가 필요하다”라고 입을 열었다.

그는 “이번에 갔다면 그 차이를 만들었을 거 같다. 아쉽다. 계속 뽑혀야 한다고 했는데 이상하게 고집이 있는지 안 뽑더라. 코리아 메시이지 않냐?”라며 홍 감독을 향한 직격탄을 멈추지 않았다.

김영광의 매서운 저격에 당황한 현역 선수 이승우는 “저는 아무 말 안 했다”라며 선을 그어 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 이승우는 “작년 아시아 지역 예선 때 오랜만에 복귀했는데 많이 좋아해 주셔서 들어갈 때 저도 눈물이 날 뻔했다”라며 팬들을 향한 감사한 마음을 전하기도 했다.

한편, 김영광은 지난달 ‘2026 북중미 월드컵’ 남아공전을 관전하는 라이브 방송에서 패배 직후 대한민국 대표팀이 32강에 올라갈 확률을 언급하다가 돌연 “홍명보 나가”를 외쳐 화제가 됐다. 그는 “국민의 한 사람이자 축구 팬의 한 사람으로 본 것이고 제 마음을 전달한 것”이라며, “축구인들은 다음을 위해 나서기 쉽지 않은데, 저는 축구계에 남아 있지 않을 거니까”라고 너스레를 떨며 특유의 솔직함을 드러냈다.