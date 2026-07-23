“지방선거 전후로 국민 실망…악영향”

[헤럴드경제=정석준 기자] 송석준 국민의힘 의원은 장동혁 대표의 올림픽공원 방문을 언급하며 “총선을 대비해서 골든타임을 이용해서 우리가 당이 변화하는 모습을 보여야 될 때인데 밖에 나가서 우리 의원들이 공감할 수 없는 나 홀로 장외투쟁을 하는 것은 동료의원들로부터 외면받는 모습”이라고 우려했다.

송 의원은 이날 SBS 라디오에 출연해 “지방선거를 전후로 해서 보여온 행태는 많은 국민들을 실망하게 했고, 사실상 악영향을 줬다”며“거기에 대해 책임을 지라는 것이다. 정치는 법정 독립기관처럼 이렇게 임기가 보장되는 그런 자리가 아니다”고 장 대표 사퇴론을 거듭 주장했다.

이어 “지면 거기에서 응당의 책임을 지고 깨끗하게 물러나서 더 큰 또 기회를 본인은 보고, 당이 또 새롭게 변화와 혁신할 수 있는 기회를 주는 것이 깨끗하고 멋있는 정당정치의 본모습”이라며 “그 모습이 지금 보여야 될 때 안 보여주고, 계속 지금 지지부진하게 찌질하게 이어지고 있다”고 덧붙였다.

당내 ‘징계정치’ 논란에 대해서는 “오히려 반성하고 새로운 변화와 혁신을 해야 될 국면에서 역으로 당권을 이용해서 변화와 혁신에 몰입하기보다 나를 비판하고 새로운 목소리를 내는 그분들을 향해서 징계의 칼자루를 휘두르겠다는 것은 오만하다”고 비판했다.

그러면서 “징계가 법정에서 이거는 이유 없다고 또 인용이 돼서 결국은 우리 당이 망신당하는 일도 있었다”며 “내부총질과 내부싸움에 스스로 당권에 의해서 이렇게 난맥상을 보이게 되면 국민들은 우리 당을 더 버리게 되고, 또 당대표가 빨리 물러나라는 목소리는 더 커지게 되겠다”고 말했다.

전날 오세훈 서울시장이 ‘여론조사 대납’ 혐의로 1심서 벌금형을 선고받은 것에 대해서는 “믿기 어려운 국면”이라며 “앞으로 상급심에서 제대로 된 판결이 나와서 국민적 우려가 해소될 수 있기를 희망한다”고 강조했다.