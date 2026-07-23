軍·공항·휴게소 등 사업 전방위 확장 “AX 혁신…글로벌 시장 공략 가속화”

[헤럴드경제=정찬수 기자] 풀무원의 푸드서비스 전문기업 ‘풀무원푸드앤컬처’는 올해 상반기 위탁급식과 컨세션 매출이 각각 전년 동기 대비 8.5%, 21.8% 성장했다고 23일 밝혔다.

풀무원푸드앤컬처는 상반기 39개 영업점을 신규 수주했다. 이 가운데 위탁급식 사업은 34개 신규 영업점을 추가로 수주해 하루 평균 26만5000식을 제공하고 있다. 최근 카카오판교아지트 사업장을 비롯해 래미안 블레스티지를 시작으로 강남권 프리미엄 조식 아파트 서비스 시장에도 진출했다.

군 급식 분야에서는 육·해·공군 및 해병대 등 전국 14개 사업장을 운영하고 있다. 최근에는 육군보병학교를 수주했다. 공군 제3훈련비행단 최우수상과 육군 39사단 신병교육대대 우수상도 수상했다.

컨세션 사업은 해외여행 수요 회복에 힘입어 성장폭을 키웠다. 특히 인천국제공항 스카이허브라운지 이용객이 전년 동기 대비 47.9% 증가하며 실적을 견인했다. 서울한양CC 등 골프장 식음사업도 신규 수주했다. 또 김포공항 라운지 신규 운영권을 확보해 오는 9월 개장을 앞두고 있다.

AI(인공지능) 기반 운영 혁신에도 속도를 내고 있다. 맞춤형 큐레이션 모바일 플랫폼 ‘원더풀’과 ‘AI 식수 예측 시스템’, AI 기반 고객 리뷰 분석 시스템 ‘AIRS’ 등을 도입했다. 소비자중심경영(CCM) 인증도 7회 연속 획득했다.

하반기에는 북미 지역에 있는 한국 기업 사업장을 공략한다. 국내에서는 오는 9월 칼국수 면 요리 전문 신규 외식 브랜드를 선보일 계획이다.

이동훈 풀무원푸드앤컬처 대표는 “위탁급식을 기반으로 축적한 역량을 군 급식·공항·컨세션·휴게소·외식 등 다양한 영역으로 확장해 차별화된 가치를 제공하고 있다”며 “앞으로도 AI 기반 운영 혁신과 건강한 식문화를 바탕으로 지속가능한 성장을 이어가겠다”고 말했다.