[헤럴드경제=정찬수 기자] 롯데GRS의 젤라또 브랜드 ‘젤씨네(GELCCINE·사진)’가 독일 ‘2026 레드닷 디자인 어워드’ 브랜드&커뮤니케이션 부문에서 본상을 수상했다고 23일 밝혔다.

젤씨네는 컨세션 사업의 일환으로 만들어진 브랜드다. 매장 개편 및 공간 구성으로 개발됐다. 현재 롯데월드 어드벤처 내 ‘잇츠 월드’, 인천공항 T2 엔제리너스와 복합 매장으로 운영 중이다. 브랜드명은 젤라또(GEL)와 한국식 호칭인 ‘씨(cci)’를 결합했다.

디자인 측면에서는 젤라또 특유의 거칠고 덩어리진 질감을 시각적으로 극대화했다. 기존의 매끄러운 아이스크림 브랜드와 차별화하기 위해 볼드하고 비정형적인 로고타입을 적용했다. 스쿱과 토핑의 리듬감을 담은 시그니처 그래픽을 공간과 패키지 전반에 연결했다.

롯데GRS 관계자는 “젤씨네는 먹고, 즐기고, 공유하는 경험이 자연스럽게 이어지도록 설계한 브랜드”라며 “앞으로도 감각적인 디자인과 차별화된 콘텐츠를 결합해 고객들에게 독창적인 브랜드 경험을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

롯데GRS는 2024년 엔제리너스와 쇼콜라팔레트, 2025년 롯데리아, 올해 젤씨네까지 3년 연속 레드닷 디자인 어워드 본상을 수상했다.