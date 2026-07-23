[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 한국해양진흥공사(해진공)와 한국해양수산개발원(KMI)이 인공지능(AI) 기반 해상공급망 조기경보 체계 구축을 위한 협력에 나섰다. 양 기관은 공급망 조기경보 지수와 선행지표를 공동 개발하고 정책 연구를 연계해 해상공급망 대응 역량을 강화할 계획이다.

해진공은 22일 오후 부산에서 열린 ‘2026 해상공급망 선진화 및 선제적 대응 정책 포럼’에서 KMI와 해운산업 및 해운물류 공급망 협력을 위해 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약은 이날 포럼에서 처음 소개된 AI 기반 해상 공급망 조기경보 시스템 구축 방향에 대한 후속 조치다.

양 기관은 중동 지역 분쟁과 주요 해상 운송로의 운항 차질, 보호무역주의 확산 등으로 커지는 세계 공급망 위험에 미리 대응하고 국가 해상 공급망의 안정성과 회복력을 강화하기 위해 협력 체계를 구축했다.

특히 지난 16일 대통령 주재 해양수산부 하반기 주요 업무계획 보고에서 ‘AI 해상공급망 조기경보 시스템 구축’이 핵심 과제로 제시돼 이번 협약으로 관련 정책을 뒷받침할 연구·데이터 협력 기반을 구축했다는 평가다.

양 기관은 앞으로 ▷해운·물류 공급망 조기 경보지수 및 선행지표 개발·고도화 ▷해상 공급망 모니터링 및 조기 경보체계 고도화 ▷해운·물류시장 및 공급망 정보 교류 ▷정책연구·정책지원 및 공동 분석 ▷데이터·시스템·전문가 네트워크 연계 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다.

이를 통해 해진공은 해운·물류 분야에서 축적한 현장 중심의 산업 데이터 및 공급망 분석 역량과 KMI의 해운·물류 정책연구 전문성을 결합해 공급망 위험을 조기에 식별하고, 국내 산업 영향 분석부터 정책 대응까지 연계되는 실효성 있는 협력체계를 구축할 방침이다.