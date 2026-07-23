기저효과·이란전쟁 등에도 성장세 이어가 건설투자 제외 고루 개선…수출 1.4% ↑ 실질GDI 전년比 15.6%↑…38년만 최고

[헤럴드경제=김벼리 기자] 2분기 한국의 실질 GDP(국내총생산)가 전기 대비 0.6% 성장했다. 한국은행 전망치보다 3배 높은 수준이다. 이란전쟁과 기저효과 등 하방 압력에도 반도체를 중심으로 한 수출이 경제성장률을 끌어올린 것으로 풀이된다. 국민이 체감하는 실질 구매력 지표인 GDI(국내총소득)는 38년여 만에 가장 큰 증가율을 기록했다.

23일 한국은행이 발표한 ‘2분기 실질 국내총생산(GDP·속보치)’에 따르면 2분기 실질 GDP는 전기 대비 0.6% 성장했다. 지난 5월 한은이 전망한 성장률(0.2%)보다 세 배 높은 수준이다. 전년 동기 대비로는 3.7% 성장했다.

22분기 만에 최고치를 찍었던 지난 1분기(1.8%)보다는 성장세가 꺾였지만, 기저효과나 이란전쟁 충격 등을 고려하면 반도체를 중심으로 한 성장세가 더 공고해진 것으로 풀이된다.

올 2분기 성장률은 건설투자를 제외하고는 고루 개선됐다. 민간소비는 가전제품 등 재화와 음식·숙박 등 서비스가 모두 늘며 전기 대비 0.4% 증가했다. 정부소비도 건강보험급여비 지출을 중심으로 0.2% 증가했다.

설비투자는 반도체제조용기계 등 기계류가 늘면서 0.2% 증가했다. 지식재산생산물투자는 연구개발과 소프트웨어 등을 중심으로 3.3% 증가했다. 2012년 1분기(5.4%) 이후 57분기 만에 가장 큰 성장률을 기록했다.

수출은 반도체와 기계 및 장비 등을 중심으로 1.4% 증가했다. 22분기 만에 가장 큰 증가율을 기록했던 1분기(5.1%)와 비교하면 5분의 1 수준이다. 수입은 자동차와 기계 및 장비 등이 늘며 0.8% 증가했다.

반면 건설투자는 토목건설이 줄면서 0.2% 감소했다. 지난해 4분기(-2.6%) 이후 2분기 만에 가장 낮은 수준이다.

경제활동별 실적은 부문별로 온도차를 보였다. 제조업이 컴퓨터, 전자 및 광학기기, 기계 및 장비 등을 중심으로 전기 대비 1.2% 올랐다. 서비스업도 도소매 및 숙박음식업, 금융 및 보험업, 정보통신업 등을 중심으로 1.1% 증가했다. 반면 농림어업은 재배업과 어업을 중심으로 7.1% 감소했고, 전기가스수도사업은 수도 및 원료 재생업을 중심으로 1.3% 감소했다. 건설업도 토목건설 감소에 1.9% 줄어들었다.

2분기 실질 GDI는 3.6% 증가하며 실질 GDP 성장률(0.6%)을 6배가량 웃돌았다. 실질 GDI란 실질 GDP에서 교역조건 변화에 따른 실질무역손익을 더한 지표다. 수출입 가격 변화에 따라 국민이 체감하는 실질 구매력을 가늠할 수 있다. 특히 전년 대비 증가율 기준으로 실질 GDI는 15.6%를 기록하며 1988년 1분기(16.4%) 이후 38년여 만에 가장 큰 증가율을 기록했다.