북부청사 광장도서관에서 7월 27일·8월 8일 별도 참가비 없이 누구나 자유롭게 관람

[헤럴드경제=박준환 기자]경기도가 여름방학을 맞아 7월 27일과 8월 8일 경기도청 북부청사 광장도서관에서 ‘책 속으로 풍덩! 어서와’를 운영한다.

이번 행사는 ‘경기평화광장도서관 문화의 날’ 사업의 하나로 추진되며 도서관에서 음악과 인형극을 즐기며 특별한 여름 추억을 만들 수 있는 가족 문화 프로그램으로 진행된다.

‘경기평화광장도서관 문화의 날’은 독서문화와 공연문화를 함께 즐길 수 있는 문화 프로그램으로 올해는 작가 강연과 봄 콘서트, 가족 마술공연에 이어 여름방학 특집 공연을 선보인다.

7월 27일에는 ‘한여름의 쉼표, 정오 음악으로 만나는 시원한 오후’를 주제로 정오음악회를 연다. 어쿠스틱 기타와 퍼커션, 보컬이 함께하는 라이브 공연으로 여름 감성을 담은 대중음악을 라이브로 선보여 바쁜 일상에 잠시 쉼표를 더하고, 도서관을 찾은 도민들에게 시원한 음악과 함께하는 도심 속 작은 힐링을 선사한다.

8월 8일에는 ‘배려와 존중 인성 교육 인형극, 호랑이님 100번째 생일잔치’를 진행한다. 어린이의 눈높이에 맞춘 인형극을 통해 어린이들이 재미있는 이야기 속에서 배려와 존중의 가치를 자연스럽게 배우고, 부모와 아이가 함께 웃으며 공감하는 가족 소확행 공연으로 꾸며진다. 공연과 함께 마술쇼, 참여형 퀴즈, 기념촬영 등 가족이 함께 즐길 수 있는 프로그램도 운영한다.

참여를 희망하는 도민은 행사 당일 경기평화광장도서관을 방문하면 된다. 별도의 참가비 없이 누구나 자유롭게 공연을 관람할 수 있다. 행사와 관련한 자세한 내용은 경기평화광장도서관 누리집 또는 도서관 운영부서를 통해 확인할 수 있다.

홍진수 경기도 자치지원팀장은 “여름방학은 가족이 함께 보내는 시간이 무엇보다 소중한 시기”라며 “멀리 떠나지 않아도 가까운 도서관에서 책과 공연을 함께 즐기며 일상 속 소소하지만 확실한 행복을 느끼고, 가족 모두에게 오래 기억될 여름 추억을 만들길 바란다”고 전했다.

자세한 내용은 경기도 경기평화광장도서관 누리집을 통해 확인할 수 있다.