2분기 매출 30%·영업익 23% 증가…상반기 누적 매출 2.5조 돌파 1~4공장 풀가동 및 우호적 환율 호조…연간 가이던스 상단 달성 전망 3분기 네덜란드 오피스 개소 및 펩타이드 M&A로 글로벌 영토 확장

[헤럴드경제=최은지 기자] 삼성바이오로직스가 올해 2분기 연결 기준 매출 1조3209억원, 영업이익 5864억원을 기록하며 전년 동기 대비 견조한 성장세를 나타냈다. 1~4공장의 완벽한 풀가동(Full-operating) 체제 유지와 우호적인 환율 효과가 어우러지며 분기 기준 최대 수준의 실적을 견인한 것으로 집계됐다.

삼성바이오로직스는 23일 2026년 2분기 경영실적을 공시했다. 2분기 매출은 전년 동기(1조142억원) 대비 3067억원(30%) 증가했으며, 영업이익은 전년 동기(4772억원) 대비 1092억원(23%) 늘어났다. 이로써 올해 상반기 누적 매출은 2조5780억원, 누적 영업이익은 1조1672억원을 달성해 전년 동기 대비 각각 28%, 29% 상승한 실적을 쌓아 올렸다.

특히 회사는 신규 생산시설인 5공장 및 최근 확보한 미국 록빌 생산시설의 본격적인 매출 인식에 앞서 초기 가동 관련 비용이 선반영되었음에도 불구하고 40%대의 높은 영업이익률을 유지하며 압도적인 수익성을 과시했다. 일부 배치 생산 차질 이슈가 있었으나, 5공장 및 록빌 시설의 매출 기여 확대와 환율 호조에 힘입어 회사가 제시했던 올해 연간 매출 성장률 가이던스(전년 대비 15~20% 증가)의 상단을 달성할 수 있을 것으로 내다봤다.

재무 구조 또한 매우 안정적인 흐름을 지속하고 있다. 2026년 2분기 말 기준 삼성바이오로직스의 총자산은 12조6526억원, 자본은 8조3619억원, 부채는 4조2907억원으로 집계됐다. 부채비율은 51.3%, 차입금 비율은 11.5%에 불과해 초대형 시설 투자 속에서도 견고한 재무건전성을 입증했다.

사업 영역에서는 위탁생산(CMO)과 위탁개발(CDO) 전 분야에서 수주 가속도를 붙이고 있다. 창립 이래 누적 수주 건수는 CMO 115건, CDO 176건으로, 누적 총수주 금액은 217억달러(약 30조원)를 넘어섰다.

회사는 수주 경쟁력 극대화를 위해 오는 3분기 내에 네덜란드 암스테르담에 유럽 세일즈 오피스를 전격 개소할 계획이다. 기존 미국 뉴저지, 일본 도쿄에 이어 네덜란드까지 영업 거점을 넓히며 글로벌 의약품 3대 시장(미국·유럽·아시아태평양)을 모두 아우르는 밀착 영업 네트워크를 구축하게 된다.

아울러 사업 포트폴리오 측면에서는 최근 발표한 스위스 폴리펩타이드 그룹 인수 결정을 비롯해 주력인 항체의약품 외에도 메신저 리보핵산(mRNA), 항체·약물접합체(ADC), 펩타이드 등 차세대 신규 모달리티(치료 접근법) 생산 역량을 공격적으로 확보하고 있다. 더불어 제3바이오캠퍼스 부지 확보와 다우존스 베스트 인 클래스 월드지수(DJBIC) 5년 연속 편입 등 지속가능한 ESG 경영을 발판 삼아 글로벌 Top-tier CDMO로서의 초격차 지위를 굳힌다는 전략이다.