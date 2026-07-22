‘프랜차이즈 산업의 AX 전략과 방향 수립’ 포럼

[헤럴드경제=강승연 기자] 한국프랜차이즈산업협회는 협회 산하 AI미래혁신위원회와 함께 22일 서울 여의도 협회 교육장에서 ‘프랜차이즈 산업의 AX 전략과 방향 수립’을 주제로 포럼을 개최했다고 밝혔다.

이번 포럼에서는 데이터 자산화, AI 정책, 디지털 정보자산 보호, 지식재산(IP), 산업분류 체계 등 AX(AI 전환) 시대 프랜차이즈 산업이 갖춰야 할 핵심 과제를 중심으로 산업의 발전 방향과 정책 과제를 종합적으로 논의했다.

기조 강연에서는 윤석빈 서강대 AI·SW대학원 교수가 ‘AI 대전환 시대, 데이터 자산화와 컴플라이언스 전략’을 주제로 발표했다. 윤 교수는 “AI 경쟁력의 핵심은 알고리즘 자체보다 기업이 축적한 데이터를 어떻게 자산화하고 신뢰할 수 있는 방식으로 활용하느냐에 있다”고 설명했다.

이어진 전문가 패널 토론에서는 박진용 건국대 교수가 좌장을 맡아 ‘프랜차이즈 AX를 위한 정책·제도 및 경영 전략 모색’을 주제로 AX 확산을 위한 정책, 제도, 기술 및 경영 전략에 대해 의견을 나눴다.

김상식 협회 정책사업실장은 기업 규모에 따른 데이터와 인프라 격차로 AX 수준이 양극화되고 있다며 협회와 공공이 함께 참여하는 통합 플랫폼(Unified API) 기반의 상생형 AX 모델을 제안했다. 아울러 산업 전반이 AI를 공동으로 활용할 수 있는 정책적 기반 마련의 필요성을 제시했다.

고경진 ㈜더블유디(WD) 부대표는 실제 프랜차이즈 현장의 AX 사례를 소개하며, 플랫폼 의존으로 인해 고객 데이터가 기업 자산으로 축적되지 못하는 구조적 문제를 짚었다. 그러면서 내부 데이터를 통합·활용하는 전략이 향후 프랜차이즈 경쟁력을 좌우할 핵심 요소라고 강조했다.

김선진 변호사는 디지털 플랫폼의 데이터 독점 해소 방안을 제안했다. 김 변호사는 본부 및 가맹점의 단계적 접근과 협회 차원의 공동 협상, 인프라 구축을 통해 장기적인 데이터 주권과 디지털 정보자산 권리를 확보해야 한다고 강조했다.

이소민 변리사는 AI를 활용한 상표 선행조사와 권리 확보, 해외 상표 선점 대응, 협회 공동 플랫폼 구축 등 실질적인 지식재산 보호 방안을 제안했다. 최인용 세무사는 프랜차이즈 산업이 한국표준산업분류(KSIC)상 독립 업종으로 인정받지 못해 각종 통계와 세제지원에서 불이익을 받는 현실을 지적했다.

나명석 협회장은 “AI는 이제 단순한 업무 효율화를 넘어 프랜차이즈 산업의 경쟁력을 좌우하는 핵심 인프라”라며 “협회가 중심이 되어 업계와 공공이 함께 상생할 수 있는 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.