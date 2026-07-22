석유화학 2호 재편 승인...여수 2·3공장 폐쇄 ‘대산 1호’ 포함 시 에틸렌 250만t 감산 정부, 금융·세제·인허가 등 7000억원 지원

[헤럴드경제=배문숙 기자]정부가 중국발 공급과잉으로 어려움을 겪는 국내 석유화학업계의 두 번째 구조개편인 ‘여수 1호 프로젝트’를 승인했다. 관계부처 합동으로 7000억원 이상이 패키지 지원될 방침이다.

대산에 이어 여수까지 사업재편안도 승인되면서 국내 석유화학업계 구조 개편이 속도를 낼 전망이다. 다만 국내 3대 석유화학단지 가운데 울산은 아직 구체적인 사업재편안조차 내놓지 못해 마지막 변수로 남았다.

산업통상부는 여천 NCC(나프타분해설비)·롯데케미칼·한화솔루션·DL케미칼 등 4개사가 제출한 여수 국가산업단지 석유화학 사업재편계획서 최종안을 승인했다고 22일 밝혔다.

지난 2월 발표한 ‘대산 1호’ 사업재편 프로젝트(HD현대오일뱅크·HD현대케미칼·롯데케미칼)에 이은 국내 석유화학 업계 두 번째 사업재편 승인 사례다.

여천NCC 1∼3공장 중 이미 가동이 중단된 3공장에 이어 2공장도 폐쇄하고 남은 1공장을 롯데케미칼 여수 공장과 통합해 신설 법인을 세운다는 것이 재편안의 골자다.

이에 따라 연간 92만t 규모의 2공장과 47만t 규모의 3공장 가동이 중단되면서 여천NCC의 에틸렌 생산능력은 기존 228만t에서 90만t 수준으로 줄어든다. 참여기업인 롯데케미칼과 한화솔루션, DL케미칼이 3분의 1씩 통합법인 지분을 갖고 연간 약 140만t의 에틸렌 생산 능력을 줄일 수 있게 된다.

여천NCC 지분 50%씩을 보유한 한화솔루션과 DL케미칼은 총 5450억원(각 2725억원) 규모의 유상증자를 통해 여천NCC의 부채를 상환하고, 고부가 제품 전환과 인프라 구축 등에 2532억원을 추가 투자하는 등 모두 8000억원 규모를 투입한다.

여천NCC가 140만t에 달하는 에틸렌 설비 가동을 멈추기로 함에 따라 업계 자율로 결정한 감산량이 정부 감축 목표량(최대 370만t)을 웃돌 가능성이 커졌다. 앞서 대산 산단에서도 롯데케미칼이 110만t 규모 공장 가동을 정지하고, HD현대오일과 합작 법인을 세우기로 합의한 바 있다.

최종 제품을 생산하는 다운스트림 부문에서는 각 사의 경쟁력 있는 주력 사업을 신설법인에 통합한다. 신설 법인은 DL케미칼의 폴리에틸렌(PE), 한화솔루션의 PE·석유수지, 롯데케미칼의 기초소재 사업을 통합해 의료용 저밀도 폴리에틸렌(LDPE), 자동차·전선용 기능성 폴리올레핀엘라스토머(POE) 등 고부가 제품 중심으로 사업구조를 전환할 계획이다.

정부는 관계부처 합동으로 7000억원 이상의 지원 패키지로 사업재편 연착륙을 뒷받침한다. 가장 지원 규모가 큰 것은 6500억원 규모의 금융 지원이다.

설비통합과 고부가 전환을 위한 4500억원의 신규 자금을 채권금융기관을 통해 공급한다. 사업재편 기간인 2029년 말까지 협약 채무에 대해서는 상환을 유예하고 기존 금융 조건을 유지한다. 무역보험공사는 수입보험료 최대 30% 할인과 보증한도 최대 2배 우대 등 2000억원 규모의 수입보험을 지원한다.

기업 분할·합병 과정에서 발생하는 취득세와 등록면허세를 75∼100% 감면하고, 법인세 과세이연 기간 확대, 기업결합 심사 기간 단축(120일→90일), 인허가 승계 허용 등 세제·제도 지원도 병행한다.

수입 나프타와 나프타 제조용 원유에 대한 무관세 적용을 올해 말까지 연장해 원가 부담을 덜어주고, 열공급구역 중복금지 규정 완화, 공용 파이프랙 임대료 인하, 화학물질 등록 승계 등 기업 애로 해소 방안도 추진한다. 고용유지지원금 요건 완화와 직무전환 훈련 지원, 지역투자촉진보조금도 확대한다. 중장기 필수 유망 연구개발(R&D) 3개 과제에 올해부터 248억원을 지원하고, 조세특례제한법상 신성장·원천기술 지정을 통해 기업들의 고부가·친환경 분야 신규 투자를 유도할 방침이다.

대산과 여수가 사업재편에 착수한 것과 달리 국내 석유화학의 핵심 거점 중 하나인 울산 산단은 여전히 구체적인 재편안을 내놓지 못했다. 울산은 최근 실적 반등으로 인해 기업들의 생산능력 감축 유인이 약해진 데다, 약 9조원이 투입된 에쓰오일의 샤힌 프로젝트가 올해 말 시운전을 거쳐 내년 본격 가동을 앞두고 있어 기업들의 셈법이 더욱 복잡해졌기 때문이다.

정부는 울산 산단의 결단을 촉구하고 있다. 문신학 산업부 차관은 “이번 여수 1호 프로젝트의 승인은 국내 최대 화학산단인 여수에서도 사업재편이 본격화됐다는 점에서 그 의미가 크며, 선제적·자율적 구조개편이라는 한 번도 가보지 않았던 길은 산업정책 차원에서도 중요한 이정표가 될 것”이라고 말했다.