생산적 금융·지역특화 협약에 각 50억 출연

[헤럴드경제=정호원 기자] NH농협은행은 신용보증기금과 ‘생산적 금융 확대 및 성장회복 금융지원 업무협약’ 및 ‘지역특화 생산적 금융 확대 및 성장회복을 위한 금융지원 업무협약’을 체결했다고 22일 밝혔다.

이번 협약은 생산적 금융 확대와 지역특화 협약을 별도로 운영해 지역거점 기업과 비수도권 기업에 대한 금융지원을 강화하는 것이 핵심이다. 성장 잠재력이 큰 기업의 경쟁력을 높이고 지역경제의 균형있는 발전을 지원한다.

농협은행은 ‘생산적 금융 확대 및 성장회복 금융지원 업무협약’ 에서 특별출연금 35억과 보증료 지원금 15억원 등 총 50억원을 출연하고, 2200억원 규모의 협약보증을 공급한다. 신용보증기금은 ▷3년간 보증비율 100% ▷보증료 0.2%p 감면(3년간) ▷보증료 0.5%p 지원(2년간) 등의 우대 혜택을 제공한다.

지원 대상은 ▷신성장동력산업 영위기업 ▷유망창업기업 ▷수출기업 및 해외진출기업 ▷고용창출기업 ▷벤처기업 등이다.

또한 농협은행은 ‘지역특화 생산적 금융 확대 및 성장회복을 위한 금융지원 업무협약’에서는 특별출연금 40억원과 보증료지원금 10억원 등 총 50억원을 출연하고, 1630억원 규모의 협약보증을 공급한다. 신용보증기금은 ▷3년간 보증비율 100% ▷보증료 최대0.3%p 감면(3년간) ▷보증료 0.6%p 지원(2년간) 등의 혜택을 제공한다.

지원 대상은 추가로 ▷지역기반산업 영위기업 ▷지방이전 중소기업 ▷지방투자기업 등이다.

NH농협은행 관계자는 “정부의 생산적 금융 정책에 적극 동참해 성장 잠재력이 높은 기업과 지역기업에 대한 금융지원을 지속 확대하고, 기업 경쟁력 강화와 지역경제 활성화에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 NH농협금융지주는 ‘NH상생성장 프로젝트’를 통해 2030년까지 총 108조원 규모의 생산적·포용적 금융 공급에 나서고 있다. 2026년부터 2030년까지 5년에 걸쳐 생산적 금융 93조원, 포용적 금융 15조원 규모의 자금 공급을 골자로 한다. 이를 통해 첨단전략산업·창업벤처기업·지역특화산업 중심으로 투자와 기업대출을 확대하고, 국민성장펀드와 모험자본 공급을 통해 실물경제와 지역산업 성장 지원에 나선다.