현대백화점 무역센터점서 브랜드 디스플레이 운영 ‘2026 가민 런 코리아’ 공식 파트너로 참여

[헤럴드경제=서재근 기자] 글로벌 타이어 기업 콘티넨탈타이어가 글로벌 GPS 스마트기기 브랜드 가민과 협업해 오프라인 캠페인을 전개한다고 22일 밝혔다.

이번 협업은 모빌리티와 웨어러블 테크 분야에서 기술력을 축적해 온 양사가 ‘신뢰할 수 있는 기술로 더 안전하고 자신감 있게’라는 공통된 브랜드 가치를 바탕으로 소비자에게 새로운 브랜드 경험을 제공하기 위해 마련됐다는 게 회사 측의 설명이다.

콘티넨탈타이어는 오는 8월 6일까지 현대백화점 무역센터점에 위치한 가민 브랜드샵에서 브랜드 디스플레이를 운영한다. 매장 방문 고객에게는 콘티넨탈타이어 네이버 브랜드 스토어에서 사용할 수 있는 최대 30% 할인 쿠폰을 제공한다.

양사의 협력은 오는 11월 15일 개최되는 ‘2026 가민 런 코리아’에서도 이어진다. 콘티넨탈타이어는 2년 연속 공식 파트너로 참여해 행사 현장에 브랜드 부스를 운영하고, 다양한 참여 프로그램을 통해 참가자들에게 콘티넨탈타이어의 브랜드 경험을 제공할 예정이다.

니코 키리아조폴로스 콘티넨탈타이어 코리아 교체타이어 부문 대표는 “이번 협업은 콘티넨탈이 일상 속 라이프스타일 영역에서 소비자와의 접점을 넓히고 더욱 가까이 소통할 수 있는 기회”라며 “앞으로도 다양한 분야의 파트너십을 통해 콘티넨탈의 기술력과 브랜드 가치를 지속적으로 알려나가겠다”고 말했다.

한편, 콘티넨탈타이어는 현대자동차와 포르쉐, 테슬라, BMW, 폭스바겐 등 전 세계 판매량 기준 상위 20개 전기차 제조사 가운데 17곳에 타이어를 공급하며, 전동화 시장에서 두각을 드러내고 있다.