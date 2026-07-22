그래피와 업무협약 삼양이노켐, 국내 유일 바이오 소재 ‘이소소르비드’ 양산

[헤럴드경제=한영대 기자] 삼양이노켐은 21일 3D 프린팅 치과용 소재 전문기업인 그래피와 ‘바이오 소재 기반 덴탈 설루션 공동 개발 협약’을 체결했다고 22일 밝혔다.

이번 협약에 따라 삼양이노켐은 친환경 바이오 소재인 이소소르비드 공급과 치과용 소재 최적화를 위한 기술 지원을 맡는다. 그래피는 이소소르비드를 적용한 고기능성 치과용 레진 개발 및 제품 상용화를 주도한다.

최근 글로벌 의료 시장에서는 바이오 기반의 고기능성 치과용 소재에 대한 관심도가 커지고 있다. 특히 교정 장치나 보철물처럼 입안에 부착하는 의료기기는 생체적합성과 물성이 우수한 바이오 소재에 대한 연구가 활발히 이뤄지고 있다.

이소소르비드는 옥수수 등 식물 자원에서 추출한 전분을 화학적으로 가공해 만든 바이오 소재인 만큼 치과용 소재의 성능 개선에 이바지할 수 있다. 이소소르비드를 생산할 수 있는 기업은 삼양이노켐, 프랑스 로케뜨 등 손에 꼽을 정도로 적다. 국내에서는 삼양이노켐이 유일하다.

양사는 이번 협약을 통해 환경 호르몬 걱정 없는 바이오 기반 치과용 소재를 개발, 글로벌 디지털 덴티스트리(Dentistry) 시장에서 기술 우위를 확보하겠다는 구상이다.

류훈 삼양이노켐 사업PU장은 “(이번 협약은) 이소소르비드가 화학 소재 시장을 넘어 고부가가치의 의료기기 시장까지 진출하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

심운섭 그래피 대표는 “양사의 기술력을 바탕으로 안전성과 지속가능성을 갖춘 치과용 소재를 개발하고, 글로벌 디지털 덴티스트리 시장에서 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 강조했다.

한편, 삼양이노켐은 2022년 군산 자유무역지역 내 7000평 규모로 국내 최초이자 세계 2번째로 이소소르비드 생산공장을 준공했다. 해당 공장의 연간 생산량은 1만5000톤 규모이다. 삼양이노켐은 향후 설비 효율화와 증설 투자를 통해 연간 생산량을 지속적으로 늘려갈 계획이다.