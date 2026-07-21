‘찾아가는 사회공헌사업’ 서구·강서구로 확대 2021년 중·동·영도구 시작, 진해구까지 구축

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)는 부산 서구와 강서구를 사회공헌 협력 지자체로 새롭게 추가하며 부산항 인근 전 지자체를 아우르는 사회공헌 협력벨트를 완성했다고 21일 밝혔다.

부산항만공사가 추진하는 ‘항만 인근 찾아가는 사회공헌사업’은 부산항과 인접한 지자체와 협력해 지역별 복지 사각지대를 발굴하고 맞춤형 사업을 지원하는 사회공헌사업이다. 2021년 부산 중구·동구·영도구를 시작으로, 2022년 부산 남구, 2025년 부산 사하구, 창원 진해구와 사회공헌 협력체계를 구축했다.

부산항만공사는 지난 8일 서구, 20일 강서구와 각각 업무협약(MOU)을 체결하고 지역 맞춤형 사회공헌사업을 본격 추진한다. 올해 8개 협력 지자체를 대상으로 총 1억2000만원의 사업비를 지원해 복지사각지대 해소와 지역사회 안전망 강화를 위한 다양한 사업을 추진할 계획이다.

서구에서는 노후주택에 거주하는 취약계층과 아동가구 150세대를 선정해 화재 예방 및 안전한 주거환경 조성을 위해 누전차단 멀티탭 등 안전물품을 지원하고 방문 안전 지도를 실시하는 ‘위험은 피하고, 안부는 지키고’ 사업을 추진한다.

강서구에서는 낙동종합사회복지관 내 카페형 공유공간을 조성하고, 청년과 중장년 1인 가구를 대상으로 소모임과 프로그램을 운영하는 ‘BPA 온(溫)스테이, 이웃돌봄방’ 사업을 통해 사회적 고립 예방과 지역사회 관계망 형성을 지원할 예정이다.

송상근 부산항만공사 사장은 “이번 협약으로 부산항 인근 전 지자체와의 사회공헌 네트워크를 완성했다”며 “지역별 특성과 복지 수요를 반영한 사업을 지속 발굴해 지역사회 안전망을 더욱 촘촘하게 구축해 나갈 계획이다”고 말했다.