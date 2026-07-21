21일 원내대책회의…특검 연장안 비판

[헤럴드경제=정석준 기자] 정점식 국민의흼 원내대표는 21일 더불어민주당이 3대 특검(내란·김건희·채 해병) 이후 남은 의혹을 수사하는 2차 종합 특검의 수사 기간을 연장하는 법안을 상정한 것에 대해 “종합 특검은 종료 직전 야당 정치인에게 출석을 요구했다. 대놓고 로비한 것”이라고 주장했다.

정 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에 참석해 “종합 특검의 본질이 야당 탄압에 있음을 노골적으로 보여준 것”이라며 이같이 밝혔다.

그는 “특검 남발로 인해 검사가 부족한 탓에 미제 사건이 증가했다”며 “민주당의 정치적 복수심이 만들어낸 특검 때문에 애꿎은 국민만 고통을 당한다”고 말했다.

이어 “본래 특검 제도는 권력으로부터 독립적이고 공정한 수사를 위해 탄생했다”며 “그러나 종합 특검은 민주당의 정치적 야욕을 위한 사법 흥신소로 전락했다”고 덧붙였다.

정희용 사무총장은 “대한민국이 말 그대로 특검 공화국이 됐다”며 “제2차 종합 특검은 재탕 특검, 선거용 특검이라는 논란 속에 시작해 이제는 실효성 없는 무용론 특검임이 드러나고 있다”고 비판했다.

정 사무총장은 “정작 참정권 회복을 위한 선관위 특검 앞에선 특검 추천권을 고집하며 어깃장을 놓고 있다”며 “결국 민주당이 원하는 정치 보복 특검만 추진하겠다는 것 아닌가”라고 반문했다.

그러면서 “거대한 입법 폭주 앞에 국민의힘은 무대 토론으로 맞서고 있다”며 “수사 성과에 대한 충분한 검증도 없이 강행 처리하려는 민주당의 진짜 의도와 입법 폭주의 실상을 국민들께 낱낱이 알리겠다”고 말했다.