‘기업회생절차 폐지 결정’ 법원에 즉시항고 법원 검토·DIP 집행에 1~2주 시간 걸릴 듯 ‘평균 7.7억 미납’ 협력사 신뢰 회복이 관건 온라인몰서 이탈한 택배사·기사 설득 ‘과제’ “협력사 협상 선행돼야…임금 지급도 진행”

[헤럴드경제=김진 기자] 홈플러스가 법원의 기업회생절차 폐지 결정에 대한 즉시항고를 제기했다. 법원이 수용할 경우 긴급영업자금(DIP) 자금을 통해 회생 불씨를 되살리겠다는 구상이다. 다만 회생절차가 연장되더라도 홈플러스가 당장 영업을 재개하기 어렵다는 관측이 나온다.

21일 업계에 따르면 서울회생법원이 홈플러스의 즉시 항고를 수용해 회생절차를 연장할 경우, 영업 재개 시점은 이르면 이달 말에서 8월 초가 될 전망이다. 법원의 ‘재도의 고안’ 검토부터 자금 집행까지 1~2주가 소요될 것으로 보이기 때문이다.

재도의 고안을 통해 법원은 회생절차 폐지 결정의 핵심 사유였던 2000억원의 외부 자금 조달 문제가 해소됐는지를 살피고, 기존 결정 취소 여부를 검토하게 된다. 동시에 최대채권자인 메리츠금융그룹이 의결한 2000억원의 DIP 대출에 대한 법원의 집행 결정도 진행된다.

법원의 결정은 DIP 대출 집행 이후 이뤄지게 된다. 업계는 이 절차가 빠르면 이번 주 중, 늦어도 내주 초까지 이뤄질 것으로 보고 있다. 법원이 회생 재개 및 연장을 결정하면 홈플러스는 DIP 대출 자금을 바탕으로 납품업체와 영업 재개를 위한 협상에 들어가는 수순이다. 홈플러스는 지난 13일부터 67개 매장과 온라인몰 영업을 중단했다.

가장 큰 과제는 납품업체의 신뢰 회복이다. 홈플러스는 재정난으로 납품업체에 수개월째 대금을 지급하지 못했다. 중소기업중앙회가 지난달 150개 홈플러스 납품업체를 대상으로 실시한 실태조사에 따르면 미납된 납품 대금 규모는 평균 7억7400만원에 달했다. 10곳 중 4곳은 5억원 이상, 2곳은 10억원 이상 받지 못한 것으로 나타났다. 다시 매장 문을 열기 위해서는 밀린 대금을 일부라도 지급하고 거래 물꼬를 다시 터야 하는 상황이다. 홈플러스는 자체적으로 매대를 채우기 어려운 신선식품 및 식료품 공급업체를 중심으로 협상을 진행할 것으로 보인다.

온라인몰도 마찬가지다. 배송업무를 맡았던 택배사들이 영업 중단 이후 이탈했다. 사안을 잘 아는 한 관계자는 “기존 택배사와 배송기사들이 그사이 다른 거래처를 찾았을 가능성이 크다”며 “온라인몰 영업 재개가 더 쉽지 않을 것”이라고 말했다.

직원들의 밀린 임금 지급도 문제다. 홈플러스는 앞서 6월 임금의 일부만 지급했다. 7월 임금도 늦어질 가능성이 크다. 지난달부터 다수 직원이 퇴사하면서 한 달 임금 규모는 약 300억원 수준까지 줄어든 것으로 전해졌다. 홈플러스 관계자는 “온·오프라인 영업 재개를 위해서는 납품업체 및 택배사 협상이 선행돼야 한다”며 “미지급된 임금 문제를 해결하기 위한 노력도 동시에 진행될 것”이라고 전했다.

홈플러스가 영업을 재개할 경우 카드사들도 대금 지급에 나설 것으로 예상된다. 카드사 대부분은 홈플러스가 영업을 중단한 직후부터 홈플러스에 대금 지급을 보류 중이다. 영업 중단 전에 발생한 홈플러스 매출 대금 중 일부 등의 환불 사태를 고려한 조치다. 현재 홈플러스 상황을 고려할 때 추후 대금을 못 받을 가능성이 있다고 판단해 선제적으로 리스크 관리에 나선 것이다.

현행 가맹점 표준약관에 따르면 카드사는 가맹점이 ‘채무자 회생 및 파산에 관한 법률의 회생신청, 파산신청 또는 어음교환소의 거래정지처분 및 이에 준하는 경영상 변동이 발생한 경우’ 대금 지급을 보류할 수 있다. 카드사들은 홈플러스 영업이 정상적으로 재개될 경우 대금 지급 보류를 재검토할 것으로 보인다.