한국시니어클럽협회와 협업…연말까지 어르신 500명 교육 상생 교육장 2호점 오픈 약정…‘라떼아트 대회‘ 예선 접수도

[헤럴드경제=김진 기자] 스타벅스코리아가 한국시니어클럽협회와 함께 8월부터 시니어 바리스타 교육 지원 사업을 재개한다고 21일 밝혔다.

스타벅스는 8월부터 시니어 바리스타 교육을 재개해 연말까지 약 500명을 대상으로 역량 강화 교육을 운영한다. 커피 추출·우유 스팀·라떼아트 스킬 등 실습 교육과 원산지별 풍미 특징 등 이론 교육이 함께 진행된다.

스타벅스는 2019년부터 보건복지부·한국시니어클럽협회와 시니어 바리스타 일자리 지원 사업을 추진했다. 지금까지 2000여명의 어르신이 교육을 수료했다. 바리스타 교육과 교육장 조성, 상생음료 개발 및 원재료 지원 등 누적 지원금은 31억원을 넘어섰다.

스타벅스는 더 많은 시니어 바리스타에게 교육 기회를 제공하기 위해 상생 교육장 2호점을 연내 오픈할 계획이다. 전날 스타벅스 지원센터에서 한국시니어클럽협회와 상생 교육장 오픈 약정식도 열었다.

기존 군포 상생 교육장과 함께 두 교육장이 동시 운영되면 기존의 두 배인 연간 1000명의 시니어 바리스타를 교육할 수 있을 것으로 예상된다. 상생 교육장 2호점은 에스프레소 머신과 제빙기 등 음료 제조 전문 장비와 POS 기기, 다목적 강의실 등 실제 스타벅스 바리스타 교육 시설과 유사한 형태로 꾸며진다.

2022년부터 매년 개최한 ‘시니어 바리스타 라떼아트 대회’도 하반기 다시 열린다. 예선 참가 접수는 이달 말 시작한다. 9월부터 10월까지 예선과 본선 경연이 차례로 진행될 예정이다.

스타벅스 신동우 대표이사는 “스타벅스의 진심을 담아 진행했던 의미 있는 어르신 일자리 창출 지원 사업을 다시 재개하게 돼 기쁘게 생각한다”며 “더 많은 시니어 바리스타가 꿈을 실현할 수 있도록 재능기부와 지원을 확대할 것”이라고 말했다.