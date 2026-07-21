K리그 경기 관람과 지역 여행 결합 당일형과 1박 2일 체류형으로 구성 경기별로 최대 100명 참가자 모집

[헤럴드경제=김명상 기자] 한국관광공사가 한국프로축구연맹과 손잡고 K리그 경기 관람과 지역 여행을 결합한 스포츠 관광 상품을 본격 추진한다. 축구 팬들의 경기장 방문을 지역 체류형 관광으로 연결한다는 계획이다.

한국관광공사는 올해 하반기 한국프로축구연맹과 함께 K리그 지역 경기 직관에 국내여행을 더한 ‘K리그 트립데이’ 상품을 운영하고 참가자를 모집한다고 21일 밝혔다.

트립데이는 K리그 팬들의 지역 이동을 체류형 관광으로 연결하고자 지난 5월 일부 경기를 대상으로 시범 운영했다. 당시 FC서울과 인천유나이티드 팬 150여명이 트립데이 전용 열차를 타고 대전을 방문해 빵지순례 등을 즐겼다. 공사는 트립데이를 수도권을 제외한 K리그 지역 경기로 확대하고, 매 라운드별 관람권을 포함한 홈·원정팬 맞춤형 여행 패키지를 본격 운영한다.

여행 상품은 오는 25일 K리그2 ‘부산아이파크(홈)-수원삼성블루윙즈(원정)’ 경기를 시작으로 매주 운영한다. 공사는 최종 라운드까지 K리그 지역 연고 구단들의 홈경기를 대상으로 당일형과 1박 2일 체류형 여행상품을 구성해 경기별 최대 100명을 모집한다. 경기 관람 전후로는 경상북도수목원, 전주 완산벙커 방문 등 구단 연고지 특색을 살린 체험거리도 제공해 축구 팬들의 열기를 지역관광으로 이어갈 계획이다.

세부 일정과 신청방법은 대한민국 구석구석 내 여행상품 홍보관에서 확인할 수 있다.

강유영 한국관광공사 지역관광육성팀장은 “스포츠 관람을 계기로 지역 방문객들은 꾸준히 증가하고 있으나, 관련 여행 상품은 부족한 상황”이라 “스포츠 팬들의 지역 이동 수요를 체류형 관광으로 전환하기 위한 지원을 확대해 나가겠다”라고 밝혔다.