재난 상황에 대한 사전대비체계 구축

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 행정안전부가 전국 340개 재난관리기관(중앙부처 30곳, 공공기관 67곳, 지자체 243곳)을 대상으로 실시한 2026년 재난관리평가에서 울산 동구가 울산 지역에서는 유일하게 ‘우수 기관’에 선정됐다.

울산 동구는 지난 1월부터 4월까지 공통, 예방, 대비, 대응, 복구 등 총 6개 분야 35개 지표로 실시된 이번 평가에서 재난안전관리를 위한 사전대비체계 구축과 재난 발생 시 신속한 초동조치 및 현장수습 역량 등에서 우수한 점수를 받았다.

또 여름철·겨울철 자연재난 사전대비실태 점검에서도 좋은 성과를 거두면서 ‘자연재난안전도 A등급’을 획득했다.

울산 동구는 이번 우수 기관 선정에 따라 기관 표창과 함께 특별교부세, 포상금 등의 재정적 혜택도 확보했다.

천기옥 울산 동구청장은 “구민이 안심하고 살 수 있는 ‘마음든든 안전 동구’를 구정 목표 달성을 위해 점점 다양해지는 재난을 미리 예방하는 노력을 계속해 나가겠다”고 말했다.