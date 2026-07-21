[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 국립한국해양대학교는 ‘2026학년도 청소년 해양진로 체험프로그램’의 상반기 운영을 성공적으로 마무리했다고 21일 밝혔다.

국립대학육성사업의 하나로 추진중인 이 교육 프로그램은 미래 해양 인재 양성과 고등교육 기회 확대를 목적으로 대학의 우수한 인프라를 활용해 지역 청소년들에게 해양 분야 진로 탐색 기회와 첨단 과학기술 접목 체험을 제공하는 교육 기부 사업이다.

지난 20일 진행된 부산 감만중학교 1학년생의 프로그램에는 전문 강사의 지도 아래 해양 실습선 모형 등의 제작과 한국해양대 류동근 총장과 임종세 기획처장이 직접 학교를 방문해 진로 체험 수업을 참관하며 소통의 시간을 가졌다.

이날 교육은 청소년들의 눈높이에 맞춘 실습형 프로그램으로 진행됐다. 학생들은 ▷사운드센서 LED 말모양 스펙트럼 만들기 ▷블루투스 제어 한나라호 만들기 ▷수소에너지 하이브리드 한나라호 만들기 등 미래 친환경 해양 신산업과 접목된 다채로운 교구를 직접 제작했다.

국립한국해양대는 상반기의 성공적인 운영 성과를 바탕으로 2학기에도 지역 청소년들을 위한 해양진로 체험을 지속해서 확대 운영할 계획이다. 올 2학기 프로그램은 오는 8월 중 교육부 진로체험 플랫폼 ‘꿈길’을 통해 참여 희망 중학교를 모집할 예정이다.