3분기 메모리 가격 최소 25% 상승 전망 “2027~2028년 공급난 우려, 그 어느 때보다 강해”

[헤럴드경제=서지연 기자] 모건스탠리가 최근 메모리 반도체 주가 조정을 장기 투자자들에게는 매수 기회로 평가했다. 인공지능(AI) 데이터센터 수요가 예상보다 강한 데다 공급 부족 현상이 2028년까지 이어질 가능성이 크다는 이유에서다.

20일(현지시간) 조지프 무어 모건스탠리 애널리스트는 투자자 노트를 통해 “최근 메모리 주가 약세는 좋은 진입 기회를 제공한다”며 “메모리 부족 현상이 2027년과 2028년까지 심화할 것이라는 장기적 우려는 그 어느 때보다 강하다”고 밝혔다.

무어는 이번 메모리 업황이 과거 사이클과 달리 AI 데이터센터 투자 확대가 사실상 유일한 성장 동력이라는 점에서 이례적이라고 진단했다. 소비자가전과 PC, 스마트폰 시장에서는 여전히 엇갈린 신호가 나타나고 있지만 이는 현물 가격과 재고에 단기적인 영향을 줄 뿐, 핵심 수요는 여전히 데이터센터가 견인하고 있다는 설명이다.

그는 최근 며칠간 메모리 반도체 주가가 조정을 받은 것도 이러한 소비자 시장의 혼재된 신호에 따른 영향이라며 AI 수요 자체가 둔화한 것은 아니라고 평가했다.

무어는 최근 데이터센터 구매 담당자들과의 미팅에서도 메모리 공급 부족이 완화될 조짐은 확인되지 않았다고 전했다. 그는 올해 3분기 메모리 가격이 동일 조건 기준 전분기 대비 최소 25% 상승할 것으로 전망했다. 이는 모건스탠리는 물론 다른 주요 증권사들의 예상치를 웃도는 수준이다.

특히 “AI 수요에 비해 메모리 공급이 충분하지 않으며 이러한 흐름이 바뀔 것으로 보지 않는다”며 “장기적으로도 공급 부족이 이어질 가능성이 높다”고 강조했다.

다만 무어는 투자 매력도 측면에서는 여전히 엔비디아와 브로드컴을 최우선 추천 종목으로 꼽았다. 그는 “위험 대비 수익률은 엔비디아와 브로드컴이 가장 뛰어나다”면서도 “최근 메모리 주가 하락으로 이들 종목과의 투자 매력 격차가 빠르게 좁혀지고 있다”고 평가했다.

이어 “메모리 관련 종목에는 이미 투자자들의 관심이 집중돼 있어 변동성이 불가피하지만, 최근의 약세는 장기 투자자들에게 좋은 매수 기회가 될 것”이라고 덧붙였다.