문체부·행안부, 지역관광 활성화 관광 혁신으로 지역 소멸 위기 대응 10월 20일까지 4개 분야 공모 진행 13개 지자체 선정해 인센티브 부여

[헤럴드경제=김명상 기자] 정부가 지역 소멸 위기 대응과 지역경제 활성화를 위해 지방정부 대상의 신규 관광 정책 공모전을 공동 추진한다. 최종 선정된 지자체에는 인센티브를 줄 계획이다.

문체부와 행안부는 전국 지방정부를 대상으로 지역경제에 활력을 불어넣고 관광산업의 도약을 이끌 정책 아이디어 공모전인 ‘한국관광의 샛별(지역관광 혁신아이디어 경진대회)’을 공동 추진한다고 밝혔다.

이번 공모전은 지난 7월 16일 출범한 양 부처의 ‘지역관광 정책협의회’에서 도출한 첫 번째 협업 사업이다. 관광 혁신을 통해 지역 소멸 위기에 대응하고 지역경제를 살리겠다는 의지를 담았다.

정부는 ‘한국관광의 샛별’을 추진하기 위해 2010년부터 매년 문체부가 주최하고 한국관광공사가 주관해 온 ‘한국관광의 별’을 확대 개편한다. ‘한국관광의 별’이 당해 연도에 우수한 성과를 낸 관광자원이나 개인, 단체를 발굴해 시상한다면, ‘한국관광의 샛별’은 문체부와 행안부가 함께 지방정부의 초기 정책 아이디어 기획 단계부터 실제 우수 정책으로 성장하기까지의 인센티브를 제공한다.

정부는 7월 21일부터 10월 20일까지 공모를 진행해 ‘관광상품 혁신’, ‘관광소비 촉진’, ‘관광신뢰 회복’, ‘관광소득마을’ 등 4가지 분야에서 지방정부가 제출한 정책 아이디어를 심사한다. 최종 선정된 13개 지방정부에는 재정 인센티브를 부여할 계획이다. 아이디어를 실제 정책에 반영해 성과가 우수한 지방정부에는 2027년 ‘한국관광의 별’ 본선에 직접 진출하는 특전도 제공한다.

이와 함께 국내 대표 관광 시상제도인 ‘한국관광의 별’ 위상도 강화한다. 올해부터 ‘올해의 관광지’ 분야 시상을 기존 문체부 장관상에서 대상 격인 국무총리상으로 격상해 시상한다.

‘한국관광의 별’은 7월 21일부터 8월 7일까지 지방정부와 관광 전문가 등의 추천을 받는다. 추천 대상은 ▷‘관광지·콘텐츠’ 부문의 ‘올해의 관광지’, ‘유망관광지’, ‘무장애관광지’, ‘친환경 관광지’, ‘지역특화콘텐츠’ ▷‘관광정책·서비스’ 부문의 ‘지역상생 관광모델’, ‘혁신 관광정책’, ‘국민 여행경험 혁신 서비스’ ▷‘관광마케팅’ 부문의 ‘한국을 알린 케이-콘텐츠’, ‘지역관광 브랜딩’ 등 총 3개 부문 10개 분야다.

강정원 문체부 관광정책실장은 “문체부와 행안부가 뜻을 모아 처음으로 추진하는 이번 협업 사업을 통해 샛별처럼 빛나는 지방정부의 창의적인 관광정책 아이디어들이 실현되고, 지역의 희망인 대한민국 대표 관광의 ‘별’로 자리 잡을 수 있도록 적극 뒷받침할 것”이라며 “특히 새롭게 출범해 지역 발전에 의욕이 넘치는 민선 9기 지방정부의 참신하고 혁신적인 정책 제안과 적극적인 참여를 기대한다.”라고 밝혔다