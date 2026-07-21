[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시의회는 20일 의회 본회의장에서 제299회 임시회 제1차 본회의를 열고 11일간의 의사일정에 들어갔다.

이날 열린 제1차 본회의는 경주시장의 시정에 관한 보고를 시작으로 ‘2026년도 제1회 추가경정예산안’ 및 ‘2026년도 기금운용계획 변경안’에 대한 제안 설명이 이어졌으며 특별위원회 구성과 위원 선임 등의 안건을 처리하는 순서로 진행됐다.

1년 임기의 예산결산특별위원회는 이성락 위원장과 김동수 부위원장을 비롯해 최진열·김영우·김영철·방현우·손윤희·박광호·박지우 위원으로 구성됐다.

또 2년 임기의 국책사업추진 및 원전특별위원회는 김태수 위원장과 김영우 부위원장, 남우모·김용관·김상희·주동열·김경주·김동수·주미 위원으로 구성됐다.

윤리특별위원회는 김동수 위원장과 손윤희 부위원장, 남우모·이경희·김영우·김상희·김경주·이성락·김태수 위원으로 구성됐다.

경주시의회는 21일부터 29일까지의 휴회기간 동안 각 상임위원회별로 소관 부서의 ‘2026년도 주요업무보고’를 청취한다.

부서 공통 안건인 ‘2026년도 제1회 추가경정예산안’, ‘2026년도 제1회 기금운용계획 변경안’과 조례안 6건, 동의안 1건, 보고 2건, 공유재산 관리계획 변경안 4건 등 총 16건의 안건을 심사·청취할 예정이다.

제299회 경주시의회 임시회는 오는 30일 제2차 본회의에서 각 상임위원회가 심사한 안건을 최종 의결할 계획이다.

임활 의장은 개회사를 통해 “이번 임시회는 제10대 경주시의회가 시민을 위한 본격적인 의정활동을 시작하는 상징적인 회기”라며 “주요 사업의 추진 상황과 예산 편성의 필요성·타당성을 면밀히 살펴 시민의 소중한 재원이 지역 발전과 민생 안정을 위해 효율적으로 사용될 수 있도록 최선을 다해 달라”고 말했다.