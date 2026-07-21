베트남 롯데몰 웨스트레이트 하노이 등 롯데百 해외 점포서 K-패션 팝업 기회 내년 해외점 ‘넥스트랩’ 전문관 열기로 올초 신설 조직 ‘넥스트콘텐츠랩’ 주도

[헤럴드경제=김진 기자] 롯데백화점이 K-패션 브랜드의 해외 진출을 지원하는 글로벌 진출 플랫폼 ‘롯데백화점 넥스트랩’을 론칭한다고 21일 밝혔다. 국내 백화점 중 유일하게 해외 점포를 운영하는 만큼 유망 브랜드의 인큐베이팅을 넘어 정식 입점까지 지원할 계획이다.

넥스트랩은 성장 가능성이 높은 K-패션 브랜드를 발굴하고, 해외 진출을 도모하는 전진 기지 역할을 수행한다. 수출 통관, 인테리어, 마케팅 등 개별 브랜드가 단독으로 추진하기 어려운 해외 진출 과정을 지원한다. 해외 유명 리테일러와 제휴해 K-패션 브랜드들의 팝업을 지원하고, 성과가 우수한 브랜드는 중장기적으로 베트남 등 롯데백화점의 해외 직영 점포에 정식 입점할 수 있도록 돕는다.

첫 행선지는 베트남의 ‘롯데몰 웨스트레이크 하노이’다. 롯데몰 웨스트레이크 하노이는 지난 2023년 롯데백화점이 베트남에 연 세 번째 해외 점포다. 올해 누적 1조원 매출 달성이 유력하다. K-패션 브랜드에 대한 수요가 큰 베트남에서 랜드마크로 안착한 롯데몰 웨스트레이크 하노이를 첫 거점 삼아 중소 브랜드의 해외 진출을 지원할 계획이다.

K-스트리트 웨어로 주목받는 ‘무센트’가 포문을 연다. 최근 일본, 프랑스 등에서 팝업을 진행했다. 베트남은 진출은 이번이 처음이다. 오는 24일부터 8월 4일까지 진행되는 팝업에서 대표 아이템을 선보인다. 뒤 이어 ‘세터’, ‘노매뉴얼’ 등 연말까지 총 5개 K-패션브랜드가 팝업을 운영하다. 일본의 도쿄와 오사카 핵심 상권 내 복합 쇼핑몰에서도 팝업을 추진한다.

내년에는 롯데몰 웨스트레이크 하노이를 비롯한 일본 등 해외 매장에 ‘롯데백화점 넥스트랩’이라는 이름의 K-패션 전문관을 조성한다. 올해 초 신설된 독립적 사내 조직인 ‘넥스트콘텐츠랩’이 맡는다. 2개 팀으로 구성된 넥스트콘텐츠랩은 차별화 공간 기획, 지식재산권(IP) 연계 콘텐츠 개발 등 다양한 프로젝트를 추진한다.

이혁 롯데백화점 넥스트콘텐츠랩 1팀장은 “국내 백화점 중 유일한 해외 점포 인프라와 해외 역량을 총동원해 롯데백화점이 유망 K-패션 브랜드가 글로벌 브랜드로 성장할 수 있는 든든한 바탕이 되겠다”고 말했다.